"Угроза жизни": ВАКС освободил Ермака от ношения электронного браслета

ВАКС принял компромиссное решение по делу бывшего главы Офиса президента — процессуальные ограничения в отношении Андрея Ермака были продлены, однако от одного из них его освободили по медицинским показаниям.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем. В то же время суд освободил Ермака от ношения электронного браслета – "по медицинским показаниям". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, продлив действие процессуальных обязательств в отношении бывшего руководителя ОП на срок 60 дней. Согласно принятому решению, подозреваемый обязан по каждому требованию явяться к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать пределы ранее определенных населенных пунктов.

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Кроме того, Ермаку придется сдать на хранение государственным органам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, дипломатические документы и другие бумаги, дающие право пересекать границу Украины. Также ему запрещено общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями относительно обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении. Отдельно в суде подчеркнули:

"Согласно заключению независимого медицинского эксперта, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства".

Напомним, Андрея Ермака официально уволили с должности главы Офиса президента 28 ноября 2025 года. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ после того, как Ермак подал заявление об отставке. Отставке предшествовали утренние обыски НАБУ и САП в доме и офисе Ермака в рамках масштабного расследования хищений в "Энергоатоме", так называемой операции "Мидас" или "Миндичгейт". Общественный резонанс тогда вызвала публикация аудиозаписей, указывавших на вероятную коррупцию в высших эшелонах власти. В январе 2026 года новым главой Офиса президента был назначен Кирилл Буданов.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование дела Ермака, и в ближайшее время возможно предъявление нового подозрения. По данным источников журналистов, речь идет о новом направлении, не связанном с кооперативом "Династия" и 460 миллионами гривен.

Также стало известно, что организация "Хартия" присоединилась к программе "Адвокат+", призванной обеспечивать военнослужащих бесплатной юридической помощью. Это решение вызвало бурную дискуссию в обществе из-за связи программы с Ермаком, которому было предъявлено подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем.