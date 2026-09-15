"Загроза для життя": ВАКС звільнив Єрмака від носіння електронного браслету

ВАКС ухвалив компромісне рішення у справі колишнього керівника Офісу президента — процесуальні обмеження для Андрія Єрмака продовжили, однак від одного з них чоловіка звільнили з медичних міркувань.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Водночас суд звільнив Єрмака від носіння електронного браслета – "згідно з медичними показами". Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП, продовживши дію процесуальних обов'язків для екскерівника ОП строком на 60 днів. Відповідно до ухваленого рішення, підозрюваний зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не залишати межі раніше визначених населених пунктів.

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Крім того, Єрмаку доведеться здати на зберігання державним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні документи та інші папери, що дають право перетинати кордон України. Також йому заборонено спілкуватися з іншими підозрюваними у провадженні та свідками стосовно обставин, викладених у повідомленні про підозру. Окремо в суді наголосили:

"Відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров'я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов'язку".

Нагадаємо, Андрія Єрмака офіційно звільнили з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року. Володимир Зеленський підписав відповідний указ після того, як Єрмак подав заяву про відставку. Відставці передували ранкові обшуки НАБУ та САП у помешканні й офісі Єрмака в межах масштабного розслідування щодо розкрадань в "Енергоатомі", так званої операції "Мідас" або "Міндічгейт". Суспільний резонанс тоді спричинила публікація аудіозаписів, які вказували на ймовірну корупцію у вищих ешелонах влади. У січні 2026 року новим очільником Офісу президента призначили Кирила Буданова.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування справи Єрмака, і незабаром можливе вручення нової підозри. За даними джерел журналістів, йдеться про новий напрямок, не пов'язаний із кооперативом "Династія" та 460 мільйонами гривень.

Також стало відомо, що корпус "Хартія" долучився до програми "Адвокат+", яка має забезпечувати військовослужбовців безкоштовною юридичною допомогою. Рішення спричинило бурхливу дискусію в суспільстві через зв'язок програми з Єрмаком, якому повідомили про підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.