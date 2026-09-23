Затянувшаяся война и удержание власти: в Украине выборов может не быть еще 12 лет, — политолог Доний

Политическое руководство Украины может воспользоваться затяжным характером войны для удержания власти без проведения выборов как минимум в течение следующих 12 лет. Именно столько, согласно средневзвешенному сценарию, могут продолжаться боевые действия.

При этом значительная часть украинского общества готова пожертвовать демократическими процедурами. Об этом в эфире "Киев 24" заявил президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Эксперт считает, что действующий политический класс в Украине не заинтересован в проведении выборов, рассматривая текущую ситуацию как возможность для "пожизненного" управления страной. По его словам, один из сценариев предполагает, что война может продолжаться ещё 12 лет, и власть рассчитывает оставаться на своих постах всё это время, не проходя через избирательный процесс. И даже когда боевые действия прекратятся, это не обязательно будет означать немедленное проведение выборов.

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"Война, развязанная фашистской Россией, по средневзвешенному сценарию может продолжаться ещё 12 лет. Вот политический класс и рассчитывает, что все 12 лет как минимум, потому что после завершения войны, после смерти Путина, они тоже не обязательно сразу объявят выборы. Но, как минимум, 12 лет они собираются оставаться у власти, то есть восемь плюс 12, не проводя выборов. И такая возможность у них есть", — считает Олесь Доний.

Фрагмент эфира "Киев 24"

Угроза авторитаризма и "молчаливое большинство"

Эксперт назвал такую тенденцию ударом по самой Украине и утратой демократического преимущества, которое всегда отличало государство от авторитарной России. Проблема, по его мнению, заключается в том, что социологические опросы не показывают массового спроса на выборы среди населения.

"Оказалось, что для большинства украинского населения демократия — не столь важная вещь. И в этом плане политическая элита, стремящаяся править пожизненно, опирается на это молчаливое большинство, готовое отказаться от демократии и поклоняться тем, кто уже у власти. И в этом плане, к сожалению, это не европейская традиция, а традиция России", — пояснил Олесь Доний.

В то же время социологические исследования фиксируют "стабильное ядро" — не менее 10% украинцев, выступающих за возобновление демократических процессов даже в условиях военного положения. Именно за этот электорат, по мнению Дония, сейчас борются политики, позиционирующие себя как альтернативу власти.

Напомним, на днях бывший министр обороны Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" рассказал, что ещё в июне предлагал Владимиру Зеленскому провести выборы.

Кроме того, ранее в интервью CBC News Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине можно провести при условии прекращения огня на несколько месяцев.