Довготривала війна та збереження влади: в Україні може не бути виборів ще 12 років, — політолог Доній

Політичне керівництво України може використати затяжний характер війни для утримання влади без проведення виборів щонайменше протягом наступних 12 років. Саме стільки, за середньозваженим сценарієм, можуть продовжуватися бойові дії.

При цьому значна частина українського суспільства готова пожертвувати демократичними процедурами. Про це в етері "Київ 24" заявив президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

Експерт вважає, що чинний політичний клас в Україні не зацікавлений у проведенні виборів, розглядаючи поточну ситуацію як можливість для "довічного" управління країною. За його словами, один із сценаріїв передбачає, що війна може тривати ще 12 років, і влада розраховує залишатися на своїх посадах весь цей час, не проходячи через електоральний процес. І навіть коли бойові дії припиняться, це не обов'язково означатиме миттєве проведення виборів.

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"Війна, розв'язана фашистською Росією, в середньозваженому сценарії може тривати ще 12 років. От політичний клас і розраховує, що всі 12 років як мінімум, тому що після завершення війни, після смерті Путіна, вони теж не обов'язково відразу оголосять вибори. Але, як мінімум, 12 років вони збираються бути при владі ще, тобто вісім плюс 12, не проводячи виборів. І така можливість у них є", — вважає Олесь Доній.

Уривок етеру "Київ 24"

Загроза авторитаризму та "мовчазна більшість"

Експерт назвав таку тенденцію ударом по самій Україні та втратою демократичної переваги, яка завжди відрізняла державу від авторитарної Росії. Проблема, на його думку, полягає у тому, що соціологічні опитування не демонструють масового запиту на вибори серед населення.

"Виявилося, що для більшості українського населення демократія — не настільки важлива річ. І в цьому плані політикум, який прагне правити довічно, спирається на цю мовчазну більшість, яка готова відмовитися від демократії і молитися на тих, хто вже є. І в цьому плані, на жаль, це не європейська традиція, а традиція Росії", — пояснив Олесь Доній.

Водночас соціологія фіксує "стабільне ядро" — щонайменше 10% українців, які виступають за повернення демократичних процесів навіть в умовах воєнного стану. Саме за цей електорат, на думку Донія, зараз борються політики, які позиціюють себе як альтернативу владі.

Нагадаємо, днями колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що ще в червні пропонував Володимиру Зеленському провести вибори.

Також раніше в інтерв'ю CBC News Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можна провести за умови припинення вогню на кілька місяців.