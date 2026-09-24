"Не хочешь, но вынужден": Зеленский признался в ошибках, допущенных во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во время полномасштабной войны с Россией допускал множество ошибок. Каждый день ему приходится принимать много "сложных решений", которые бывают ошибочными.

По словам Зеленского, ему также приходится ежедневно достигать сложных договоренностей. Об этом президент откровенно рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Конечно, я допускаю ошибки. Во время войны ты допускаешь очень много ошибок. Почему? Потому что тебе приходится… Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни соглашений каждый день", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что ему не всегда хочется принимать определенные решения из-за их сложности и деликатности. Однако это все равно приходится делать. При этом политик не стал уточнять, какие именно свои решения или договоренности он считает ошибочными.

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Когда журналистка также спросила главу государства о том, как ему удается справляться со стрессом, нарастающим за многие годы полномасштабной войны, политик ответил, что не знает.

"Я не уверен, что действительно справляюсь с ним", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что старается выполнять свои обязанности так, чтобы после окончания войны и завершения своей работы на посту главы государства продолжать спокойно жить в Украине и ходить по улицам.

Напомним, что в Нью-Йорке Зеленский дал блестящий ответ российскому пропагандисту, который спросил его о визите в Москву.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что заявил Зеленский во время Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.