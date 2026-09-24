"Не хочеш, але мусиш": Зеленський зізнався про помилки під час війни

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що під час повномасштабної війни з Росією припускався безлічі помилок. Кожного дня йому доводиться ухвалювати багато "складних рішень", які бувають помилковими.

За словами Зеленського, щоденно йому потрібно також досягати складних домовленостей. Про це президент відверто розповів в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

"Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що ти маєш… Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня", — пояснив Зеленський.

Він додав, що йому не завжди хочеться ухвалювати певні рішення через їхню складність та чутливість. Проте це все одно доводиться робити. Водночас політик не став уточнювати, які саме свої рішення чи домовленості вважає помилковими.

Коли журналістка також запитала главу держави про те, як йому вдається справлятися зі стресом, який наростає за багато років повномасштабної війни, політик відповів, що не знає.

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"Я не впевнений, що справді з ним справляюсь", — пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що намагається виконувати свої обов'язки так, щоб після завершення війни і своєї роботи на посаді глави держави продовжувати спокійно жити в Україні і ходити вулицями.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Зеленський епічно відповів російському пропагандисту, який запитав його про візит до Москви.

Також Фокус розповідав, про що Зеленський заявляв під час Генасамблеї ООН 23 вересня.