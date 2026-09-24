Попытка Мудрой внести залог провалилась: при чем здесь Cartier, Graff и Amadeus

Бывшая заместительница главы Администрации президента Мудра остается в СИЗО с залогом в 20 миллионов гривен по подозрению в отмывании ста ста пятидесяти миллионов для фигурантов антикоррупционных дел.

Бывшая заместительница главы Офиса президента Украины Ирина Мудра пыталась снять арест с части своего имущества, чтобы продать его и получить средства для внесения залога, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Об этом после заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 23 сентября рассказал её адвокат Павел Гончаренко в комментарии "Суспильному".

Таким образом, арест имущества, которое просили разблокировать для последующей продажи, остается в силе.

Какое имущество хотела разблокировать Мудра

Адвокат бывшей чиновницы настаивал на отмене ареста элитной недвижимости, приобретенной преимущественно в 2019 году. Речь идет о квартире на улице Коновальца в Киеве стоимостью более 2 млн гривен, парковочном месте, а также доме с земельным участком в селе Богдановка Броварского района Киевской области.

Видео дня

Кроме того, Ирина Мудра просила снять арест с трёх украшений, двух смартфонов iPhone 17 и iPhone 15, а также планшета iPad.

Так, для дальнейшей продажи и внесения залога она планировала использовать ювелирные изделия и аксессуары:

роскошные часы бренда Amadeus , которые Мудра приобрела в 2019 году за 750 тысяч гривен;

, которые Мудра приобрела в 2019 году за 750 тысяч гривен; кольцо с бриллиантами Graff за 220 тысяч гривен;

за 220 тысяч гривен; брендовый браслет Cartier, который на момент покупки стоил 180 тысяч гривен.

Почему Мудра нуждается в продаже имущества

По словам адвоката, целью обращения в суд было получить возможность продать часть арестованного имущества, а вырученные средства использовать для внесения залога.

"Других средств у госпожи Мудрой фактически нет. Есть лишь часть имущества, находящегося под арестом. Есть также объекты недвижимости, но там процедура и продажи, и снятия ареста сложнее", — заявил Гончаренко в суде.

Адвокат также сообщил, что часть залога за Мудру уже удалось внести. По его словам, однако, при проведении платежа возникли трудности в ходе финансового мониторинга.

"Платеж, который должен был пройти за три часа, занял почти месяц. То, что было, — всё зачислено", — сказал Гончаренко.

Он добавил, что близкие Мудрой также пытались внести залог. По словам адвоката, банки запрашивали дополнительные документы и не производили платежи сразу.

Гончаренко подчеркнул, что закон позволяет внести залог не только самой подозреваемой, но и её близким или другому третьему лицу. При этом средства должны пройти финансовый мониторинг, а их происхождение должно быть подтверждено.

Решение суда

Заслушав аргументы сторон, следственный судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов.

ВАКС пришёл к выводу, что оснований для отмены ареста нет, а арест имущества остаётся необходимой мерой для обеспечения исполнения возможных процессуальных решений и возмещения убытков. Таким образом, все указанные ценности, квартира и дом остаются под подпиской об обязательстве не выезжать из страны и запретом на отчуждение.

В чём обвиняют Ирину Мудру

Дело Мудрой является частью масштабных расследований НАБУ и САП под кодовыми названиями "Форест Гамп" и "Фемида". По версии следствия, в Украине разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующие и бывшие народные депутаты, должностные лица ОП и другие высокопоставленные чиновники. Участников этой группы подозревают в незаконном завладении недвижимостью, захвате активов предприятий и легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, в июне 2026 года некоторые фигуранты дела якобы организовали отмывание 150 миллионов гривен наличными. Как отмечают правоохранители, эти средства прошли через счета подставных компаний, чтобы официально внести залог за одного из участников другого резонансного дела — "Мидас".

Ирина Мудра является одной из подозреваемых в данном деле. Ей официально сообщено о подозрении в участии в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.

Когда эта информация вызвала резонанс, президент Владимир Зеленский освободил её от занимаемой должности.

Адвокаты Ирины Мудрой отрицают её причастность к незаконной деятельности. На данном этапе речь идёт именно о подозрении, а не о виновности, установленной судом.

В настоящее время Ирина Мудрая находится под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 20 миллионов гривен.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию об упоминании его имени в записях НАБУ по делу его бывшей заместительницы Ирины Мудрой. Он заявил, что окончательные выводы должен сделать суд, а на вопрос о записях ответил: "Пусть суд разбирается, где кто звучит. У нас, знаете, много чего где звучит".