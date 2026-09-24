Спроба Мудрої внести заставу провалилася: до чого тут Cartier, Graff і Amadeus

Ексзаступниця керівника ОП Мудра залишається в СІЗО із заставою у 20 мільйонів гривень через підозру у відмиванні ста ста п'ятдесяти мільйонів для фігурантів антикорупційних справ.

Колишня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра намагалася зняти арешт із частини свого майна, щоб продати його та отримати кошти для внесення застави, однак суд не задовольнив це клопотання. Про це після засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 23 вересня розповів її адвокат Павло Гончаренко в коментарі "Суспільному".

Таким чином, арешт із майна, яке просили розблокувати для подальшого продажу, залишається чинним.

Яке майно хотіла розблокувати Мудра

Адвокат колишньої посадовиці наполягав на скасуванні арешту з елітної нерухомості, придбаної переважно у 2019 році. Йдеться про квартиру на вулиці Коновальця в Києві вартістю понад 2 млн гривень, паркомісце, а також будинок із земельною ділянкою в селі Богданівка Броварського району Київської області.

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Крім того, Ірина Мудра просила зняти арешт із трьох прикрас, двох смартфонів iPhone 17 та iPhone 15, а також планшета iPad.

Так, для подальшого продажу та внесення застави вона планувала використати ювелірні вироби та аксесуари:

люксовий годинник бренду Amadeus , який Мудра придбала у 2019 році за 750 тисяч гривень;

, який Мудра придбала у 2019 році за 750 тисяч гривень; каблучку з діамантами Graff за 220 тисяч гривень;

за 220 тисяч гривень; брендовий браслет Cartier, який на момент придбання коштував 180 тисяч гривень.

Для чого Мудрій потрібен продаж майна

За словами адвоката, метою звернення до суду було отримати можливість продати частину арештованого майна, а отримані кошти використати для внесення застави.

"Інших коштів у пані Мудрої фактично немає. Є лише частина майна, що перебуває під арештом. Є також об'єкти нерухомості, але там складніша процедура і продажу, і зняття арешту", — заявив Гончаренко в суді.

Адвокат також сказав, що частину застави за Мудру вже вдалося внести. За його словами, однак, із проведенням платежу виникли труднощі під час фінансового моніторингу.

"Платіж, який мав пройти за три години, тривав майже місяць. Те, що було, — усе внесено", — сказав Гончаренко.

Він додав, що близькі Мудрої також намагалися внести заставу. За словами адвоката, банки запитували додаткові документи та не проводили платежі одразу.

Гончаренко наголосив, що закон дозволяє внести заставу не лише самій підозрюваній, а і її близьким або іншій третій особі. При цьому кошти мають пройти фінансовий моніторинг, а їхнє походження має бути підтверджене.

Рішення суду

Заслухавши аргументи сторін, слідчий суддя ухвалив рішення відмовити в задоволенні клопотання адвокатів.

ВАКС дійшов висновку, що підстави для скасування арешту відсутні, а арешт майна залишається необхідним заходом для забезпечення виконання можливих процесуальних рішень та відшкодування збитків. Таким чином, усі вказані коштовності, квартира та будинок залишаються під підпискою та забороною на відчуження.

У чому звинувачують Ірину Мудру

Справа Мудрої є частиною масштабних розслідувань НАБУ і САП під кодовими назвами "Форест Гамп" і "Феміда". За версією слідства, в Україні викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні та колишні народні депутати, посадовці ОП та інші високопосадовці. Учасників цієї групи підозрюють у незаконному заволодінні нерухомістю, захопленні активів підприємств та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, у червні 2026 року окремі фігуранти справи нібито організували відмивання 150 мільйонів гривень готівки. Як зазначають правоохоронці, ці кошти провели через рахунки підставних компаній, щоб офіційно сплатити заставу за одного з учасників іншої резонансної справи — "Мідас".

Ірина Мудра є однією з підозрюваних у цьому провадженні. Їй офіційно повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Коли ця інформація викликала резонанс, президент Володимир Зеленський звільнив її з займаної посади.

Адвокати Ірини Мудрої заперечують її причетність до незаконної діяльності. На цьому етапі йдеться саме про підозру, а не про встановлену судом вину.

Наразі Ірина Мудра залишається під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію про згадки свого імені на записах НАБУ у справі його колишньої заступниці Ірини Мудрої. Він заявив, що остаточні висновки має зробити суд, а на запитання про записи відповів: "Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає".