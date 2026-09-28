Удары Украины вглубь РФ изменили ситуацию с переговорами: посол США в НАТО выступил с заявлением

Украинские удары по территории России способствуют сближению Киева и Москвы за столом переговоров. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтт Витакер, подчеркнув, что администрация президента Дональда Трампа продолжает оказывать давление на обоих лидеров с целью прекращения войны.

По словам Витакера в эфире программы "The Big Weekend Show", для прекращения боевых действий необходимо сотрудничество обеих сторон, однако именно решительные атаки Украины на российские объекты создают условия для сближения позиций. В то же время дипломат отметил, что Киев и Москва все еще находятся достаточно далеко от компромисса по ключевым вопросам, а окончательное решение лежит исключительно в дипломатической плоскости, пишет Fox News.

"Этот конфликт не будет решен на поле боя. Его можно урегулировать только с помощью дипломатии и переговоров", — отметил посол США в НАТО, добавив, что команда Трампа ищет общие точки соприкосновения между сторонами.

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Витакер подчеркнул: если Владимир Путин окажется не готов к компромиссам, заключить соглашение будет невозможно, однако сам Дональд Трамп, как опытный бизнесмен, стремится достичь договоренностей.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что во время первой за много лет личной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил Москве деэскалацию. По его словам, российская сторона пока не продемонстрировала готовности принять это предложение.

Кроме того, по словам президента Украины Зеленского, российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы, чтобы уклоняться от встреч, отказываться от трехстороннего формата и продолжать войну. В то же время США оценивают ситуацию аналогичным образом.