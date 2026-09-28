Удари України вглиб РФ змінили ситуацію щодо переговорів: посол США у НАТО зробив заяву

Українські удари по території Росії допомагають наблизити Київ та Москву до столу переговорів. Про це заявив посол США в НАТО Метт Вітакер, підкресливши, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує тиснути на обох лідерів задля завершення війни.

За словами Вітакера під час ефіру "The Big Weekend Show", для припинення бойових дій потрібна співпраця обох сторін, однак саме рішучі атаки України по російських об'єктах створюють умови для зближення позицій. Водночас дипломат зауважив, що Київ і Москва все ще перебувають досить далеко від компромісу з ключових питань, а остаточне рішення лежить виключно у дипломатичній площині, пише Fox News.

"Цей конфлікт не буде вирішений на полі бою. Його можна врегулювати лише шляхом дипломатії та переговорів", — зазначив посол США в НАТО, додавши, що команда Трампа шукає спільні точки дотику між сторонами.

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Вітакер наголосив: якщо Володимир Путін виявиться неготовим до компромісів, укласти угоду буде неможливо, проте сам Дональд Трамп як досвідчений бізнесмен прагне досягти домовленостей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що під час першої за роки особистої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим запропонував Москві деескалацію. За його словами, російська сторона поки не продемонструвала готовності прийняти цю пропозицію.

Крім того, за словами президента України Зеленського, російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату та продовжувати воювати. Натомість США оцінюють ситуацію аналогічно.