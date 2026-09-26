"Шукає приводи вести війну": Зеленський розповів про позицію Путіна щодо переговорів

Росія кожного разу шукає будь-які приводи, аби уникнути переговорів та воювати далі. Натомість Україна разом із міжнародними партнерами працює, щоб змусити Кремль припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Москва сьогодні зовсім не готується до зупинки бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під вечірнього звернення.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату та продовжувати воювати. Натомість США оцінюють ситуацію аналогічно.

"Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить, і наша нещодавня зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки це показує", — заявив президент.

Володимир Зеленський вважає, що головне завдання міжнародної спільноти — змінити пріоритети Кремля. Наразі Україна активно співпрацює над цим з США, Європою, Канадою та Японією.

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"Треба, щоб у Росії зʼявилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у них там зʼявилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо і з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам", — наголосив президент.

Також президент України анонсував багато дипломатичної активності у жовтні, аби змінити цю ситуацію.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна домовитися й заявив, що сподівається на угоду між Україною та РФ до зими.

Також раніше Дональд Трамп закликав свого українського колегу вирушити до Москви на зустріч із Путіним, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори, повідомляє Bloomberg.

Натомість Володимир Путін заявив, що Україна винна в тому, що зараз Росія "відповідає", цілодобово тероризуючи Київ та інші українські міста.