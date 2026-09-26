"Ищет поводы вести войну": Зеленский рассказал о позиции Путина по переговорам

Россия каждый раз ищет любые поводы, чтобы избежать переговоров и продолжить войну. В то же время Украина вместе с международными партнерами прилагает усилия, чтобы заставить Кремль прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Москва сегодня совершенно не готовится к прекращению боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы, чтобы уклоняться от встреч, отказываться от трехстороннего формата и продолжать войну. В то же время США оценивают ситуацию аналогичным образом.

"На протяжении многих лет он ведет себя одинаково, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы для войны. Это звучит всегда одинаково, и наша недавняя встреча с президентом Соединенных Штатов Америки это подтверждает", — заявил президент.

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Владимир Зеленский считает, что главная задача международного сообщества — изменить приоритеты Кремля. В настоящее время Украина активно сотрудничает в этом направлении с США, Европой, Канадой и Японией.

"Нужно, чтобы в России появилось желание тратить деньги не на смерть, а на что-то другое, чтобы у них там появилось желание положить конец этой войне. И над этим мы работаем совместно с Америкой, Европой, Канадой, Японией и многими другими странами мира, которые помогают нам", — подчеркнул президент.

Кроме того, президент Украины объявил о планируемой активной дипломатической деятельности в октябре с целью изменить эту ситуацию.

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина прийти к соглашению и заявил, что надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ до зимы.

Кроме того, ранее Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу отправиться в Москву на встречу с Путиным, поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры, сообщает Bloomberg.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Украина виновата в том, что сейчас Россия "отвечает", круглосуточно терроризируя Киев и другие украинские города.