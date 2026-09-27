Очільник МЗС ФРН зробив Лаврову "пропозицію" щодо України: посадовець розкрив деталі (відео)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що під час першої за роки особистої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим запропонував Москві деескалацію. За його словами, російська сторона поки не продемонструвала готовності прийняти цю пропозицію.

За словами німецького міністра, під час розмови він також чітко заявив Лаврову, що Берлін не приймає російських дій, зокрема атаки безпілотника в Лейпцигу. Про це він розповів у інтерв'ю ZDF Heute.

"Я запропонував йому деескалацію, зокрема також з огляду на ситуацію в Україні. Але це поки що не знайшло відкритих вух", — сказав Вадефуль.

Міністр також порушив питання експорту зерна з України та Росії. Він пояснив, що це має значення не лише для двох країн, а й для Глобального Півдня, зокрема Єгипту, який отримує третину своїх поставок зерна з України.

Він додав, що закликав Москву бути відкритою до переговорів та "наполегливо порадив йому бути відкритим до переговорів" За його словами, рішення провести зустріч було пов'язане не зі зміною позиції Берліна щодо війни, а з необхідністю зберігати прямий канал комунікації з Москвою.

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"І я також не хочу, щоб ми, європейці, повністю залишили американцям можливість спілкуватися з Росією. Тому я провів цю розмову", — пояснив міністр.

Вадефуль визнав, що між урядами Німеччини та Росії залишаються "справді категоричні відмінності в поглядах". Водночас він нагадав, що навіть під час холодної війни між сторонами зберігався діалог, тому вважав правильним "саме зараз шукати першу можливість для діалогу".

Окремо німецький міністр наголосив, що Берлін не має наміру домовлятися про Україну без самої України. Вадефуль також запевнив Лаврова, що Німеччина продовжить підтримувати Київ та чинити економічний тиск на Москву.

На питання, чи стане зустріч початком подальшого діалогу, Вадефуль відповів, що це залежатиме передусім від Росії. За його словами, сама пропозиція про зустріч надійшла через інших європейських колег, які раніше спілкувалися з Лавровим, але подробиці цього процесу воліє залишити "в колі колег".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп зробив пропозицію Україні. Трамп заявив, що Україна та Росія можуть укласти угоду до початку зими.

Згодом стало відомо, що Зеленський розповів про позицію Путіна щодо переговорів. За його словами, російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату та продовжувати воювати.