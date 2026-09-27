Глава МИД ФРГ сделал Лаврову "предложение" по Украине: чиновник раскрыл подробности (видео)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что во время первой за много лет личной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил Москве деэскалацию. По его словам, российская сторона пока не продемонстрировала готовности принять это предложение.

По словам немецкого министра, в ходе беседы он также четко заявил Лаврову, что Берлин не одобряет действия России, в частности атаку беспилотника в Лейпциге. Об этом он рассказал в интервью ZDF Heute.

"Я предложил ему деэскалацию, в частности, также с учетом ситуации в Украине. Но пока это предложение не нашло отклика", — сказал Вадефуль.

Министр также затронул вопрос об экспорте зерна из Украины и России. Он пояснил, что это имеет значение не только для этих двух стран, но и для стран Глобального Юга, в частности для Египта, который получает треть своих поставок зерна из Украины.

Он добавил, что призвал Москву проявить открытость к переговорам и "настоятельно посоветовал ей проявить открытость к переговорам" По его словам, решение провести встречу было связано не с изменением позиции Берлина в отношении войны, а с необходимостью поддерживать прямой канал связи с Москвой.

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"И я также не хочу, чтобы мы, европейцы, полностью оставили американцам возможность общаться с Россией. Поэтому я и провел этот разговор", — пояснил министр.

Вадефуль признал, что между правительствами Германии и России сохраняются "действительно категорические различия во взглядах". В то же время он напомнил, что даже во время холодной войны между сторонами сохранялся диалог, поэтому считал правильным "именно сейчас искать первую возможность для диалога".

Кроме того, немецкий министр подчеркнул, что Берлин не намерен вести переговоры по Украине без самой Украины. "Вадефуль также заверил Лаврова, что Германия продолжит поддерживать Киев и оказывать экономическое давление на Москву".

На вопрос, станет ли эта встреча началом дальнейшего диалога, Вадефуль ответил, что это будет зависеть, прежде всего, от России. По его словам, само предложение о встрече поступило через других европейских коллег, которые ранее общались с Лавровым, но подробности этого процесса он предпочитает оставить "в кругу коллег".

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп сделал предложение Украине. Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить соглашение до начала зимы.

Впоследствии стало известно, что Зеленский рассказал о позиции Путина в отношении переговоров. По его словам, российский диктатор Владимир Путин постоянно находит поводы, чтобы уклоняться от встреч, отказываться от трехстороннего формата и продолжать войну.