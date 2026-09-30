В мировой дипломатии происходят события, которые могут существенно изменить ход войны в Украине. Недавно состоялась секретная миссия в Россию, в ходе которой директор ЦРУ посетил Москву и передал послание Кремлю.

Американский ультиматум в Москве

Глава американской разведки Джон Ретклифф привез в Москву аналитические данные, отражающие реальное положение дел. Несмотря на заявления российской пропаганды, ситуация для агрессора выглядит критической, пишет FAZ.

Глава ЦРУ встретился с высокопоставленными чиновниками РФ и предупредил об экономических последствиях войны. По его словам, в скором времени они станут неизбежными.

Как сообщают высокопоставленные источники в дипломатических кругах, директор ЦРУ предупредил о возможном крахе экономики России, если боевые действия будут продолжаться. Из-за огромных расходов на оборонную промышленность и изоляции от мировых рынков запасы России подходят к концу.

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Джон Ретклифф тайно летал в Москву Фото: dpa

Судьба СССР и позиция США

В ходе встречи обсудили исторические параллели. Ретклифф сравнил экономику РФ с экономикой Советского Союза во время Холодной войны. Тогда Советский Союз также пытался поддерживать паритет с Западом за счет колоссальных военных расходов, что в конечном итоге привело к полному банкротству и распаду государства. Сегодня Москва поступает точно так же.

Основные тезисы Вашингтона:

Военная ситуация на фронте зашла в тупик, но Россия не сможет выдержать эту войну в экономическом плане.

Соединенные Штаты Америки строят свою дальнейшую политику в отношении Украины именно на таком аналитическом выводе.

Если Кремль надеется, что Белый дом оставит Киев без поддержки, то такие надежды тщетны.

Дипломатическое давление в ООН

Тема истощения России активно обсуждалась также на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На фоне секретной миссии ЦРУ состоялась краткая, но напряжённая встреча министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат призвал Москву остановить опасную эскалацию и гибридные атаки на Европу.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета Безопасности прямо заявил, что экономика стран НАТО превышает российскую в 25 раз. Даже несмотря на огромные потери, у РФ нет никаких шансов на победу в затяжной войне ресурсов. Сейчас перед Владимиром Путиным стоит выбор. Он либо должен сесть за стол переговоров, либо повторить сценарий 1991 года.

Напомним, что специальный представитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне новый раунд переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. По информации Reuters, в ходе встреч обсуждались пути мирного урегулирования войны в Украине.

Кроме того, украинские удары по территории России способствуют сближению Киева и Москвы за столом переговоров. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтт Витакер. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа продолжает оказывать давление на двух лидеров с целью положить конец войне.