Росію може чекати сценарій СРСР: ЗМІ розкрили, що директор ЦРУ таємно обговорював у Москві (фото)

У світовій дипломатії стаються події, які можуть суттєво змінити хід війни в Україні. Нещодавно відбулась секретна місія до Росії, під час якої директор ЦРУ поїхав у Москву і передав послання Кремлю.

Американський ультиматум у Москві

Очільник американської розвідки Джон Реткліфф привіз у Москву аналітичні дані, які показують реальний стан речей. Незважаючи на те, що заявляє російська пропаганда, ситуація для агресора має критичний вигляд, пише FAZ.

Глава ЦРУ зустрівся з високопосадовцями РФ і попередав про економічні наслідки війни. За його словами, вони незабаром стануть невідворотними.

Як повідомляють високопоставлені джерела у дипломатичних колах, директор ЦРУ застеріг щодо можливого краху економіки Росії, якщо бойові дії будуть далі тривати. Через шалений рівень видатків на ВПК і відокремлення від світових ринків, запаси Росії стають вичерпними.

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Джон Реткліфф таємно літав у Москву Фото: dpa

Доля СРСР та позиція США

Під час зустрічі обговорили історичні паралелі. Реткліфф порівняв економіку РФ з економікою радянського союзу під час Холодної війни. Тоді Радянський Союз також намагався підтримувати паритет з Заходом за рахунок колосальних військових витрат, що зрештою призвело до повного банкрутства та розпаду держави. Сьогодні Москва робить те саме.

Основні тези Вашингтона:

Військова ситуація на фронті у глухому куті, але Росія не зможе витримати цю війну економічно.

Сполучені Штати Америки ведуть свою подальшу політику щодо України саме з таким аналітичним висновком.

Якщо Кремль сподівається, що Білий дім залишить Київ без підтримки, то такі надії є даремними.

Дипломатичний тиск у ООН

Тема виснаження Росії активно звучала також на полі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На тлі секретної місії ЦРУ відбулася коротка, але напружена зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з Сергієм Лавровим. Німецький дипломат закликав Москву зупинити небезпечну ескалацію та гібридні атаки на Європу.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради Безпеки прямо заявив, що економіка країн НАТО перевищує російську у 25 разів. Навіть зазнаючи величезних втрат, РФ не має жодних шансів на перемогу у тривалій війні ресурсів. Зараз перед Володимиром Путіним стоїть вибір. Він або має сісти за стіл переговорів, або повторити сценарій 1991 року.

Нагадаємо, спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні новий раунд переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. За інформацією Reuters, під час зустрічей обговорювались шляхи мирного врегулювання війни в Україні.

Крім того, українські удари по території Росії допомагають наблизити Київ та Москву до столу переговорів. Про це заявив посол США в НАТО Метт Вітакер. Він підкреслив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує тиснути на двох лідерів, щоб завершити війну.