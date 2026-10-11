Трамп сделал ставку на Путина, но не сможет отобрать козырь у Зеленского, — The Telegraph

Украина не намерена прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на договоренности Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

Украина вряд ли прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа и его договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Киев рассматривает атаки на нефтяную инфраструктуру РФ как один из самых эффективных способов сократить доходы Москвы, которые помогают ей финансировать войну. Об этом пишет британское издание The Telegraph

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена санкций без сокращения вражеских ударов выглядит как проявление слабости, поскольку Россия потратит новые доходы на войну. По его словам, нефтепродукты из РФ — это лишь инвестиции в агрессию, которую необходимо остановить, а не продолжать.

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Именно поэтому Киев продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре с целью сокращения доходов бюджета РФ. В частности, в Ростове-на-Дону и Самарской области недавно вспыхнули масштабные пожары на нефтяных объектах после атак беспилотников. Чиновники уверяют, что такие удары будут продолжаться, несмотря на возможное недовольство Вашингтона, ведь это реальный способ ослабить экономику агрессора.

Кстати, о намерении продолжать атаки на нефтяные объекты России ранее заявил неназванный высокопоставленный чиновник Украины в комментарии для Financial Times, который цитирует The Telegraph.

"Мы будем сжигать их нефтеперерабатывающие заводы", — заявил высокопоставленный чиновник.

По мнению авторов британской публикации, такая позиция Киева может значительно обострить отношения с Белым домом. В то же время для Украины удары по нефтяной инфраструктуре РФ остаются одним из способов ослабить экономическую способность России вести войну.

Зеленский предложил альтернативу односторонним уступкам

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности Киева к взаимным шагам по снижению напряженности и предлагал конкретный компромисс в ходе переговоров с представителями Дональда Трампа — Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

По его словам, Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии, что Россия полностью прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Украина не будет поджигать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. Именно такое соглашение мы предлагаем Америке, и мы считаем, что у США достаточно влияния, чтобы достичь такого компромисса", — отметил глава государства.

В то же время американская сторона настаивает на безусловном прекращении украинских ударов, тогда как Киев требует аналогичных обязательств от Москвы. Также в СМИ появилась информация о возможных угрозах ограничить обмен разведданными: украинский чиновник утверждал, что такие заявления звучали, тогда как представитель США это опроверг.

Почему нефтяные удары важны для Украины

Удары по российским НПЗ могут одновременно повлиять на переработку нефти, поставки топлива и доходы энергетических компаний. Их фактический эффект зависит от масштабов повреждений, скорости ремонта и возможности России перенаправлять потоки сырья и нефтепродуктов.

По оценке исследователей Федерального резервного банка Далласа, которую приводит Axios, украинские удары летом сократили доступные мощности российской нефтепереработки максимум на 60 %, хотя этот показатель менялся в зависимости от месяца. Это свидетельствует о потенциально значительном воздействии атак, но не означает, что все эти мощности оставались недоступными постоянно.

Для Киева принципиальным остается вопрос: приведет ли ослабление санкций к реальному снижению интенсивности российских атак. Украина настаивает на взаимных шагах, которые ограничили бы возможности обеих сторон наносить удары по энергетическим объектам.

Итак, как отмечает The Telegraph, попытки Трампа добиться прекращения украинских ударов по российским НПЗ наталкиваются на позицию Киева, который не хочет отказываться от одного из своих инструментов экономического давления на Кремль. В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений Вашингтона, Москвы и готовности сторон договариваться о взаимных, а не односторонних ограничениях.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп неожиданно разрешил России экспортировать до 3 миллионов тонн дизельного топлива на мировой рынок. Отмена санкций касается постепенного увеличения поставок, в частности 300 тысяч тонн в ближайшее время и миллионных объемов впоследствии. Американский лидер объяснил это решение стремлением снизить цены на топливо внутри США накануне выборов, сославшись на телефонный разговор с кремлевским диктатором.

При этом сенатор США Ричард Блюменталь раскритиковал соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива, заявив, что решение Вашингтона лишь "подпитывает военную машину Путина". Он призвал немедленно отменить эту договоренность, поскольку, по его мнению, ослабление санкций может привести к новым жертвам среди украинцев и увеличить доходы России.