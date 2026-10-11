Трамп зробив ставку на Путіна, але не зможе відібрати козир у Зеленського, — The Telegraph

Україна не збирається припиняти удари по російських НПЗ, попри домовленості Трампа з Путіним щодо постачання російського дизеля на світовий ринок.

Україна навряд чи припинить удари по російських нафтопереробних заводах, попри тиск президента США Дональда Трампа та його домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального. Київ розглядає атаки на нафтову інфраструктуру РФ як один із найдієвіших способів скоротити доходи Москви, які допомагають їй фінансувати війну. Про це пише британське видання The Telegraph

Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що скасування санкцій без зменшення ворожих ударів виглядає слабкістю, бо Росія витратить нові прибутки на війну. За його словами, нафтопродукти з РФ — це лише інвестиція в агресію, яка потребує зупинки, а не продовження.

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Саме тому Київ продовжує нищити російську нафтову інфраструктуру заради скорочення доходів бюджету РФ. Зокрема, у Ростові-на-Дону та Самарській області нещодавно спалахнули масштабні пожежі на нафтових об'єктах після атак безпілотників. Урядовці запевняють, що такі удари триватимуть, попри можливе невдоволення Вашингтона, адже це реальний спосіб ослабити економіку агресора.

До речі, про намір продовжувати атаки по нафтових об'єктах Росії раніше заявляв неназваний високопосадовець України в коментарі Financial Times, який цитує The Telegraph.

"Ми будемо палити їхні нафтопереробні заводи", — заявив високопосадовець.

На думку авторів британської публікації, така позиція Києва може досить сильно загострити відносини з Білим домом. Водночас для України удари по нафтовій інфраструктурі РФ залишаються одним зі способів послаблювати економічну спроможність Росії вести війну.

Зеленський запропонував альтернативу одностороннім поступкам

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово повідомляв про готовність Києва до взаємних кроків для зниження напруженості та пропонував конкретний компроміс під час переговорів із представниками Дональда Трампа — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

За його словами, Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Росія повністю зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Україна не підпалюватиме російські нафтопереробні заводи, якщо Росія не руйнуватиме нашу енергетичну інфраструктуру. Саме таку угоду ми пропонуємо Америці, і ми вважаємо, що США мають достатньо впливу, щоб досягти такого компромісу", — зазначав глава держави.

Водночас, американська сторона наполягає на безумовному припиненні українських ударів, тоді як Київ вимагає дзеркальних зобов'язань від Москви. Також у медіа з'явилася інформація щодо можливих погроз обмежити обмін розвідданими: український посадовець стверджував, що такі заяви лунали, тоді як представник США це заперечив.

Чому нафтові удари важливі для України

Удари по російських НПЗ можуть одночасно впливати на перероблення нафти, постачання пального та доходи енергетичних компаній. Їхній фактичний ефект залежить від масштабів пошкоджень, швидкості ремонту й можливості Росії перенаправляти потоки сировини та нафтопродуктів.

За оцінкою дослідників Федерального резервного банку Далласа, яку наводить Axios, українські удари влітку скоротили доступні потужності російської нафтопереробки максимум на 60%, хоча показник змінювався залежно від місяця. Це свідчить про потенційно значний вплив атак, але не означає, що всі ці потужності залишалися недоступними постійно.

Для Києва принциповим залишається питання, чи призведе послаблення санкцій до реального зниження інтенсивності російських атак. Україна наполягає на взаємних кроках, які обмежили б можливості обох сторін завдавати ударів по енергетичних об'єктах.

Отже, як зазначає The Telegraph, спроби Трампа домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ стикаються з позицією Києва, який не хоче відмовлятися від одного зі своїх інструментів економічного тиску на Кремль. Водночас подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень Вашингтона, Москви та готовності сторін домовлятися про взаємні, а не односторонні обмеження.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп несподівано дозволив Росії експортувати до 3 мільйонів тонн дизельного пального на світовий ринок. Скасування санкцій стосується поступового збільшення постачань, зокрема 300 тисяч тонн найближчим часом та мільйонних обсягів згодом. Американський лідер пояснив це рішення прагненням знизити ціни на пальне всередині США напередодні виборів, посилаючись на телефонну розмову з кремлівським диктатором.

При цьому сенатор США Річард Блюменталь розкритикував угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля, заявивши, що рішення Вашингтона лише "підживлює військову машину Путіна". Він закликав негайно скасувати домовленість, оскільки, на його думку, послаблення санкцій може призвести до нових жертв серед українців і збільшити доходи Росії.