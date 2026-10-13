Скрытно угрожали, а Виткофф покинул зал: раскрыто неприятные детали переговоров в Майами

В ходе переговоров в Майами американские представители потребовали от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но не предложили ничего взамен. В ответ на вопрос украинской делегации они заявили, что США уже многое делают для Киева, в частности предоставляют разведывательные данные.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом встречи, которая состоялась в пятницу, 9 октября, в гольф-клубе Shell Bay недалеко от Майами.

По данным издания, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской и европейской делегациям о решении администрации президента США Дональда Трампа приостановить санкции в отношении российского дизельного топлива. Они также передали требование Трампа к Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Когда один из украинских участников переговоров спросил, что Киев получит взамен, американцы ответили, что США и так много делают для Украины и не должны заключать отдельное соглашение в обмен на прекращение ударов. В качестве примера они привели разведывательную помощь, которая имеет важное значение для украинских военных.

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По словам двух собеседников издания, некоторые участники встречи восприняли этот ответ как скрытую угрозу. Американский чиновник, согласившийся высказаться на условиях анонимности, опроверг, что США угрожали прекратить разведывательную поддержку. В то же время он отметил, что Трамп настолько разозлился на Украину, что трудно предсказать его дальнейшие действия.

Переговоры длились около шести часов. Участники обсуждали возможные условия будущих мирных переговоров, в частности вступление Украины в Европейский Союз и вопросы контроля над территориями. В встрече, помимо украинской делегации, принимали участие советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО.

В какой-то момент Виткофф покинул зал, чтобы присоединиться к телефонному разговору Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил один из собеседников NYT, присутствовавший на встрече.

По данным издания, спор вокруг российского дизельного топлива обострил отношения между Вашингтоном и Киевом. Виткофф и Кушнер также дали понять, что откладывают запланированную поездку в Россию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не уладит разногласия с Трампом.

Украина и её европейские партнёры считают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам одним из самых эффективных способов ответить на российские атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Зеленский ранее заявлял о готовности прекратить удары по энергетическим объектам, если Россия поступит так же. Однако Москва на такую договоренность не согласилась.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией вступило в силу "энергетическое перемирие".

Позже Axios со ссылкой на представителя Белого дома уточнило, что договоренность об "энергетическом перемирии" предусматривает лишь прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы.