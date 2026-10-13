Приховано погрожували, а Віткофф залишив залу: розкрито неприємні деталі переговорів у Маямі

Під час переговорів у Маямі американські представники вимагали від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, але не запропонували нічого натомість. У відповідь на запитання української делегації вони заявили, що США вже багато роблять для Києва, зокрема надають розвідувальні дані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох людей, обізнаних з перебігом зустрічі, яка відбулася в п’ятницю, 9 жовтня, у гольф-клубі Shell Bay поблизу Маямі.

За даними видання, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській та європейській делегаціям про рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити санкції щодо російського дизельного пального. Вони також передали вимогу Трампа до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Коли один з українських учасників переговорів запитав, що Київ отримає натомість, американці відповіли, що США і так багато роблять для України й не повинні укладати окрему угоду в обмін на припинення ударів. Як приклад вони навели розвідувальну допомогу, яка має важливе значення для українських військових.

Видео дня

За словами двох співрозмовників видання, деякі учасники зустрічі сприйняли цю відповідь як приховану погрозу. Американський посадовець, який погодився говорити на умовах анонімності, заперечив, що США погрожували припинити розвідувальну підтримку. Водночас він зазначив, що Трамп настільки розлютився на Україну, що важко передбачити його подальші дії.

Переговори тривали близько шести годин. Учасники обговорювали можливі умови майбутніх мирних переговорів, зокрема вступ України до Європейського Союзу та питання контролю над територіями. У зустрічі, крім української делегації, брали участь радники з національної безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції, а також високопосадовці ЄС і НАТО.

У певний момент Віткофф залишив залу, щоб долучитися до телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомив один зі співрозмовників NYT, який був присутній на зустрічі.

За даними видання, суперечка навколо російського дизельного пального загострила відносини між Вашингтоном і Києвом. Віткофф і Кушнер також дали зрозуміти, що відкладають заплановану поїздку до Росії, доки президент України Володимир Зеленський не владнає розбіжності з Трампом.

Україна та її європейські партнери вважають удари по російських нафтопереробних заводах одним із найефективніших способів відповісти на російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Зеленський раніше заявляв про готовність припинити удари по енергетичних об’єктах, якщо Росія зробить те саме. Однак Москва на таку домовленість не погодилася.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією запрацювало «енергетичне перемир’я».

Пізніше Axios із посиланням на представника Білого дому уточнило, що домовленість про «енергетичне перемир’я» передбачає лише припинення атак на нафтопереробні заводи.