От тезиса о том, что у Украины нет "никаких козырей", до призывов "не разыгрывать их" — именно так министр иностранных дел Андрей Сибига описал эволюцию восприятия позиции Украины западными партнерами за последние два года.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, дипломат подчеркнул, что такое изменение риторики является значительным достижением для государства, которое в настоящее время определяет будущее всей архитектуры европейской безопасности.

В ходе панельной дискуссии министр иностранных дел подчеркнул, что системы противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики и боеприпасы — в частности, для истребителей F-16, способных эффективно уничтожать реактивные беспилотники типа "Шахед", — остаются главными приоритетами страны. В то же время продолжается активная работа с партнерами над получением новых пакетов поддержки для покрытия дефицита оборонного бюджета.

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Дипломат назвал евроинтеграцию ключевым элементом национальной безопасности, выразив надежду на скорейшее открытие двух дополнительных кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Сибига также подтвердил стабильное поступление разведывательных данных из США и пояснил, что задержка с объявлением воздушной тревоги в ночь на вторник была обусловлена использованием Россией особого типа вооружения.

В заключение министр иностранных дел отметил, что реализм — единственная эффективная идеология современности. Поскольку защита свободы и будущее глобальной безопасности решаются непосредственно на украинской линии фронта, эта линия в настоящее время служит главным рубежом обороны всей Европы.

Напомним, в течение последних нескольких дней президент США Дональд Трамп отменил санкции на импорт российского дизельного топлива и угрожал Украине из-за атак на российские НПЗ. Свои действия глава Белого дома объяснил стремлением урегулировать цены на дизельное топливо в США, однако они больше напоминают попытку заставить Киев капитулировать.

В частности, источник, близкий к Кремлю, заявил, что Владимир Путин вернётся за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11 % территории Донбасса, что сможет преподнести внутри страны как победу"