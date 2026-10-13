За два роки ми перейшли від "немає карт" до "не грайте вашими картами", — Сибіга

Від тези про те, що Україна не має "жодних карт", до закликів "не розігрувати їх" — саме так міністр закордонних справ Андрій Сибіга описав еволюцію сприйняття позиції України західними партнерами протягом останніх двох років.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, дипломат наголосив, що ця зміна риторики є значним досягненням для держави, яка нині формує майбутнє всієї архітектури європейської безпеки.

Під час панельної дискусії міністр закордонних справ підкреслив, що системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та боєприпаси — зокрема для винищувачів F-16, здатних ефективно знищувати реактивні безпілотники типу "Шахед", — залишаються головними пріоритетами країни. Водночас триває активна робота з партнерами над отриманням нових пакетів підтримки для покриття дефіциту оборонного бюджету.

Дипломат визначив євроінтеграцію як ключовий елемент національної безпеки, висловивши сподівання на швидке відкриття двох додаткових кластерів переговорів про вступ до ЄС. Сибіга також підтвердив стабільне надходження розвідувальних даних зі США та пояснив, що затримка оголошення повітряної тривоги в ніч на вівторок була зумовлена ​​використанням Росією специфічного типу озброєння.

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Насамкінець міністр закордонних справ зазначив, що реалізм є єдиною ефективною ідеологією сьогодення. Оскільки захист свободи та майбутнє глобальної безпеки вирішуються безпосередньо на українській лінії фронту, ця лінія нині слугує головним рубежем оборони всієї Європи.

Нагадаємо, упродовж останніх кількох днів президент США Дональд Трамп скасував санкції на імпорт російського дизельного пального і погрожував Україні через атаки на російські НПЗ. Свої дії глава Білого дому пояснив намаганням врегулювати ціни на дизель у США, проте вони більше нагадують спробу змусити Київ до капітуляції.

Зокрема, наближене до Кремля джерело заявило, що Володимир Путін повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли "отримає решту 11 % території Донбасу, що зможе представити всередині країни як перемогу"