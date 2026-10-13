"Не стал бы раздувать из мухи слона": Науседа ответил на заявление Трампа о лидере Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент. По его словам, украинцы имеют право на тех руководителей, которых они избрали.

В эфире литовский президент напомнил, что в 2019 году Украина избрала президентом Владимира Зеленского, пишет Delfi. А являются ли заявления Трампа вмешательством США во внутреннюю политику Украины, Науседа оценивать не стал.

"Украина имеет право на тех руководителей, которых она избрала. В 2019 году Украина избрала президентом Владимира Зеленского, который, как оказалось, заслуживает такого уважения", — сказал Науседа.

В то же время, по его словам, в нормальной ситуации в Украине должны были бы вновь состояться выборы, поскольку срок полномочий истек. Он добавил, что выборы можно было бы провести, если бы был хотя бы небольшой промежуток времени, о котором говорил сам Зеленский, — "хотя бы 60 дней без боевых действий". Однако, подчеркнул Науседа, жители Украины имеют право избрать президента по имени Владимир Зеленский.

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"Просто это было сказано спонтанно. Я бы не стал раздувать из мухи слона, но было бы хорошо, если бы наш великий союзник, ну, просто присоединился к тому, чтобы дать Украине возможность провести выборы", — отметил он по поводу заявления Трампа.

Что Науседа сказал о позиции США

По оценке президента Литвы, Трамп придерживается той же позиции в отношении защиты стран НАТО, что и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Тот представил новую оборонную стратегию, призванную сделать любое нападение на страну альянса "полностью бесплодным". Delfi отмечает, что это происходит на фоне диверсий, поджогов и вторжений дронов против государств на восточном фланге НАТО. По словам Гринкевича, стратегия должна успокоить миллиард человек, находящихся под защитой НАТО, и дать понять противникам вроде России, что альянс готов ответить на вторжение.

"У меня нет оснований предполагать, что у президента Трампа может быть какая-то иная позиция. Да, возможно, кто-то в этом сомневается, но всё же есть немало сигналов — позитивных сигналов — от нашего великого союзника. Это касается обязательств по обеспечению безопасности в нашем регионе и дислокации американских войск. Так, чтобы была видна линия США", — сказал Науседа.

В то же время, по его словам, "некоторые" решения США вызывают беспокойство, поскольку они не помогут Украине в её тяжелой борьбе с агрессором.

"Но я говорю — некоторые решения вызывают беспокойство, поскольку это решения, которые не помогут Украине в её тяжелой борьбе с агрессором", — подчеркнул он.

Напомним, что Фокус сообщал, что Трамп считает, что Украине следует "сменить лидера" страны. Он убежден, что именно действия Владимира Зеленского привели к мировому топливному кризису.

Трампа поддержал предприниматель-миллиардер Илон Маск, который также считает, что Зеленский якобы "зашел слишком далеко" в войне против России.

Сам Зеленский заявил, что Украина может провести президентские выборы. Но Россия должна прекратить боевые действия.