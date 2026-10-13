"Не робив би драму з нічого": Науседа відповів на заяву Трампа щодо лідера України

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на слова Дональда Трампа про те, що Україні потрібен новий президент. За його словами, українці мають право на тих керівників, яких обрали.

В етері литовський президент нагадав, що у 2019 році Україна обрала президентом Володимира Зеленського, пише Delfi. А чи є заяви Трампа втручанням США у внутрішню політику України, Науседа оцінювати не став.

"Україна має право на тих керівників, яких вона обрала. Україна у 2019 році обрала президентом Володимира Зеленського, який, як виявилося, заслуговує на таку повагу", — сказав Науседа.

Водночас, за його словами, за нормальної ситуації в Україні мали б знову відбутися вибори, бо термін повноважень минув. Він додав, що вибори можна було б провести, якби був хоча б невеликий проміжок часу, про який говорив сам Зеленський, — "хоча б 60 днів без вогню". Однак, наголосив Науседа, мешканці України мають право обирати президента, якого звати Володимир Зеленський.

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"Просто це було сказано спонтанно. Я б тут не робив драму з нічого, але було б добре, якби наш великий союзник, ну, просто долучився до того, щоб дати Україні можливість провести вибори", — зазначив він про заяву Трампа.

Що Науседа сказав про позицію США

За оцінкою президента Литви, Трамп дотримується тієї ж позиції щодо захисту країн НАТО, що й Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Той представив нову оборонну стратегію, покликану зробити будь-який напад на країну альянсу "повністю безплідним". Delfi зазначає, що це відбувається на тлі диверсій, підпалів і вторгнень дронів проти держав на східному фланзі НАТО. За словами Гринкевича, стратегія має заспокоїти мільярд людей під захистом НАТО й дати зрозуміти противникам на кшталт Росії, що альянс готовий відповісти на вторгнення.

"У мене немає підстав припускати, що в президента Трампа може бути якась інша позиція. Так, можливо, хтось сумнівається в цьому, але все ж є чимало сигналів, позитивних сигналів, отриманих від нашого великого союзника. Це стосується зобов'язань щодо безпеки в нашому регіоні та дислокації військових США. Так, щоб була видна лінія США", — сказав Науседа.

Водночас, за його словами, "деякі" рішення США викликають занепокоєння, бо вони не допоможуть Україні в її важкій боротьбі з агресором.

"Але я кажу — деякі рішення викликають занепокоєння, оскільки це рішення, які не допоможуть Україні в її тяжкій боротьбі з агресором", — підкреслив він.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Трамп вважає, що Україні слід "змінити лідера" країни. Він переконаний, що саме дії Володимира Зеленського призвели до світової паливної кризи.

Трампа підтримав підприємець-мільярдер Ілон Маск, який також вважає, що Зеленський нібито "зайшов занадто далеко" у війні проти Росії.

Сам Зеленський заявив, що Україна може провести президентські вибори. Але Росія має припинити бойові дії.