"Оружие и свет будут": Сибига заявил о срочных пакетах помощи Украине от 5 стран

Пять стран-партнеров готовят новые масштабные пакеты помощи для Украины, охватывающие сферу обороны, энергетику и гуманитарную поддержку — МИД ожидает окончательного согласования объемов.

Украина получила официальное подтверждение о предоставлении новых пакетов оборонной, энергетической и гуманитарной помощи как минимум от пяти стран-партнеров. Помощь будет охватывать ключевые сектора, которые больше всего нуждаются в ресурсах на фоне продолжающихся российских атак. Об этом 15 октября сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, дипломатические представительства уже четко понимают, от каких именно государств поступит поддержка, а в настоящее время идет процесс согласования конкретных объемов. При этом министр не назвал государства, которые готовят новые пакеты помощи.

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"Я уверен, что будут дополнительные энергетические, гуманитарные и оборонные пакеты… У меня есть подтверждение о новых пакетах как минимум от пяти стран. Мы уже знаем, от кого они поступят, сейчас уточняются объемы. И мы получим дополнительную помощь", — подчеркнул Андрей Сибига.

Андрей Сибига подчеркнул, что поддержка партнеров имеет решающее значение на фоне постоянных вызовов и попыток врага нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре.

Так, новые пакеты помощи от партнеров будут направлены на решение насущных проблем в стране:

Оборонное направление: поставки вооружения, боеприпасов и средств для укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

поставки вооружения, боеприпасов и средств для укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Энергетический сектор: предоставление оборудования, генераторов и необходимых материалов для восстановления и защиты энергосетей после российских ударов.

предоставление оборудования, генераторов и необходимых материалов для восстановления и защиты энергосетей после российских ударов. Гуманитарная составляющая: поддержка гражданского населения и регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Ожидается, что подробная информация о конкретных странах-донорах и объемах поставок будет обнародована после завершения всех рабочих согласований.

Кроме того, Андрей Сибига сообщил о подготовке польского кредита на сумму 125 млн евро для закупки вооружения у польского производителя. По его словам, готовность предоставить средства подтвердила польская сторона, а сейчас министерства финансов и обороны обеих стран согласовывают перечень продукции для закупки.

"Польская сторона приняла решение о готовности выделить кредит в размере 125 миллионов евро. Это подтвердил министр Сикорский, об этом также говорили президент Зеленский и премьер-министр Туск", — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Среди вооружений, представляющих интерес для Украины, — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые министр назвал чрезвычайно эффективными. Сибига надеется, что соглашение удастся окончательно согласовать до конца 2026 года. Он также отметил, что закупка поддержит польский оборонно-промышленный комплекс, а опыт использования этого оружия в Украине поможет его усовершенствовать и продвигать на международных рынках.

Напомним, после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Брюсселе 15 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила все лицензии, которые Франция обещала предоставить для производства вооружения на украинской территории. По словам главы государства, теперь важно как можно быстрее реализовать договоренности и перейти к практической работе. Ожидается, что это будет способствовать развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и поможет обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением.

Также "Фокус" писал о возможном исчерпании запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине, из-за чего украинские силы ПВО могли остаться без средств для перехвата российских баллистических ракет. По данным источника телеканала CNN, почти все баллистические ракеты во время последней атаки не удалось сбить именно из-за нехватки перехватчиков, однако официального подтверждения полного исчерпания запасов нет.