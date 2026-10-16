"Зброя та світло будуть": Сибіга заявив про термінові пакети допомоги Україні від 5 країн

П'ять країн-партнерів готують нові потужні пакети допомоги для України, охоплюючи оборону, енергетику та гуманітарну підтримку — МЗС очікує на фіналізацію обсягів.

Україна має офіційне підтвердження щодо надання нових пакетів оборонної, енергетичної та гуманітарної допомоги щонайменше від п’яти країн-партнерів. Допомога охоплюватиме ключові сектори, які найбільше потребують ресурсів на тлі триваючих російських атак. Про це 15 жовтня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, дипломатичні команди вже чітко розуміють, від яких саме держав надійде підтримка, а наразі триває процес узгодження конкретних обсягів. При цьому міністр не назвав держави, які готують нові пакети.

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"Я впевнений, що будуть додаткові енергетичні, гуманітарні та оборонні пакети… Я маю підтвердження про нові пакети щонайменше від п’яти країн. Ми вже розуміємо, від кого вони будуть, зараз уточнюються обсяги. І ми матимемо додаткову допомогу", — наголосив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга підкреслив, що підтримка партнерів є критично важливою на тлі постійних викликів і спроб ворога завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі.

Так, нові пакети допомоги від партнерів буде спрямовано на вирішення нагальних викликів у країні:

Оборонний напрям: постачання озброєння, боєприпасів та засобів для посилення української системи протиповітряної оборони.

постачання озброєння, боєприпасів та засобів для посилення української системи протиповітряної оборони. Енергетичний сектор: надання обладнання, генераторів та необхідних матеріалів для відновлення й захисту енергомереж після російських ударів.

надання обладнання, генераторів та необхідних матеріалів для відновлення й захисту енергомереж після російських ударів. Гуманітарна складова: підтримка цивільного населення та регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії.

Очікується, що деталі щодо конкретних країн-донорів та обсягів постачань будуть оприлюднені після завершення всіх робочих узгоджень.

Окремо Андрій Сибіга повідомив про підготовку польського кредиту на 125 млн євро для закупівлі озброєння в польського виробника. За його словами, готовність надати кошти підтвердила польська сторона, а зараз міністерства фінансів та оборони обох країн узгоджують перелік продукції для закупівлі.

"Є рішення польської сторони про готовність виділити кредит на 125 мільйонів євро. Це підтвердив міністр Сікорський, про це також говорили Президент Зеленський і прем’єр Туск", — заявив очільника українського зовнішньополітичного відомства.

Серед озброєння, яке цікавить Україну, — переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які міністр назвав надзвичайно ефективними. Сибіга сподівається, що домовленість вдасться остаточно узгодити до кінця 2026 року. Він також зазначив, що закупівля підтримає польський оборонно-промисловий комплекс, а досвід використання зброї в Україні допоможе вдосконалити її та просувати на міжнародних ринках.

Нагадаємо, після зустрічі з французьким лідером Емманюелем Макроном у Брюсселі 15 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала всі ліцензії, які Франція обіцяла надати для виробництва озброєння на українській території. За словами глави держави, тепер важливо якнайшвидше реалізувати домовленості та перейти до практичної роботи. Очікується, що це сприятиме розвитку українського оборонно-промислового комплексу й допоможе забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням.

Також Фокус писав про можливе вичерпання запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні, через що українські сили ППО могли залишитися без засобів для перехоплення російської балістики. За даними джерела телеканалу CNN, майже всі балістичні ракети під час останньої атаки не вдалося збити саме через брак перехоплювачів, однак офіційного підтвердження повного вичерпання запасів немає.