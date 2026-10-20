Зеленский обратился к сенаторам США, чтобы повлиять на администрацию Трампа в вопросах оружия и разведданных, — Axios

В понедельник, 19 октября, президент Владимир Зеленский обратился к группе сенаторов из обеих партий с призывом оказать давление на администрацию Дональда Трампа с целью отмены ограничений на обмен разведданными и поставки оружия Украине.

Украинские чиновники заявляют, что Белый дом тайно ввел такие ограничения в отношении Киева, чтобы заставить Зеленского согласиться на невыгодное для Украины соглашение о прекращении войны. Об этом сообщило издание Axios.

Украинская сторона заявила, что представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер угрожали лишить Украину доступа к разведданным США и прекратить продажу оружия, если она и в дальнейшем будет игнорировать требования не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американские чиновники это опровергли, утверждая, что США — "надежный партнер".

О чем Зеленский говорил сенаторам

В ходе онлайн-встречи с двухпартийной группой сенаторов во главе с Томом Тиллисом и Ричардом Блюменталем Владимир Зеленский изложил им ряд проблем, вызванных ограничениями со стороны Вашингтона. В частности, он заявил, что спутниковые системы Starlink Илона Маска и Starshield американских вооруженных сил по-прежнему частично ограничены, несмотря на заявления представителей Трампа.

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"У нас до сих пор нет объяснения этому. К сожалению, слышим только разные странные версии", — сказал политик, добавив, что это мешает украинским силам противовоздушной обороны уничтожать российские дроны.

За прошедшую неделю Киев также трижды не получал предупреждений от американских партнеров об угрозе российских ракетных ударов по Украине. Это, по мнению Зеленского, связано с ограничением предоставления разведывательных данных Украине.

"Мы не получили от Вашингтона четкого объяснения, почему это происходит", — подчеркнул Зеленский.

Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, не одобряет поставки Киеву ракет-перехватчиков Patriot и AIM-9x для систем NASAMS. При этом страны НАТО, по словам Зеленского, уже заплатили за это.

"У нас почти не осталось перехватчиков Patriot от американских партнеров", — пояснил президент.

Зеленский отметил, что эти действия США могут свидетельствовать о "каком-то политическом решении" об ограничении поддержки Украины. Однако Киев не знает, почему это происходит.

Кроме того, украинский лидер сообщил сенаторам, что предложил американским представителям, чтобы Украина приостановила удары по нефтеперерабатывающим заводам на 30 дней. Взамен Зеленский потребовал поставки систем Patriot из США для противодействия атакам РФ, однако, по его словам, ни Стив Уиткофф, ни Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

Как отреагировали сенаторы

Сенатор Тиллис после встречи заверил, что Конгресс США "по-прежнему привержен поддержке" Украины с целью прекращения войны. Блюменталь, в свою очередь, подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины "была четкой и однозначной", и заверил, что она найдет отражение в последующих действиях.

"Политика умиротворения не сработает с Путиным — бандитом, который понимает только силу и насилие", — подчеркнул он.

Издание также сообщает, что Зеленский рассказал о возможной встрече с Виткоффом и Кушнером на следующей неделе в Норвегии. Об этом также писало агентство Reuters, по данным которого в Осло должен состояться следующий раунд переговоров о прекращении войны.

Источник сообщил, что после этого представители Трампа могут отправиться в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News сделал громкое заявление об окончании войны и трижды не смог назвать Украину союзником.

Кроме того, Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что действия Трампа напоминают попытки заставить Украину капитулировать в войне с Россией.