Зеленський звернувся до сенаторів США, щоб вплинути на адміністрацію Трампа щодо зброї і розвідданих, — Axios

У понеділок, 19 жовтня, президент Володимир Зеленський звернувся до групи сенаторів з обох партій із закликом тиснути на адміністрацію Дональда Трампа з метою скасування обмежень на обмін розвідданими та постачання зброї Україні.

Українські посадовці заявляють, що Білий дім таємно запровадив такі обмеження щодо Києва, щоб примусити Зеленського погодитися на невигідну для України угоду щодо припинення війни. Про це повідомило видання Axios.

Українська сторона заявила, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер погрожували позбавленням України доступу до розвідданих США та припиненням продажу зброї, якщо вона й надалі ігноруватиме вимоги не здійснювати удари по російських нафтопереробних заводах. Американські посадовці це заперечили, стверджуючи, що США — "надійний партнер".

Про що Зеленський говорив сенаторам

Під час онлайн-зустрічі з двопартійною групою сенаторів на чолі з Томом Тіллісом та Річардом Блюменталем Володимир Зеленський виклав їм низку проблем, спричинених обмеженнями з боку Вашингтона. Він зокрема заявив, що супутникові системи Starlink Ілона Маска та Starshield американських збройних сил залишаються частково обмеженими, попри заяви представників Трампа.

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"Ми досі не маємо пояснення цьому. На жаль, чуємо лише різні дивні версії", — сказав політик, додавши, що це заважає українським силам протиповітряної оборони знищувати російські дрони.

За минулий тиждень Київ також тричі не отримував попереджень від американських партнерів про загрозу російських ракетних ударів по Україні. Це, на думку Зеленського, пов'язане з обмеженням надання розвідувальних даних Україні.

"Ми не отримали від Вашингтона чіткого пояснення, чому це відбувається", — наголосив Зеленський.

Міністр оборони США Піт Гегсет натомість не затверджує постачання Києву ракет-перехоплювачів Patriot та AIM-9x для систем NASAMS. При цьому країни НАТО, за словами Зеленського, вже за це заплатили.

"У нас майже не залишилося перехоплювачів Patriot від американських партнерів", — пояснив президент.

Зеленський зауважив, що ці дії США можуть вказувати на "якесь політичне рішення" щодо обмеження підтримки України. Проте Київ не знає, чому це відбувається.

Також український лідер повідомив сенаторам, що запропонував американським посланцям, щоб Україна припинила удари по нафтопереробних заводах на 30 днів. Натомість Зеленський зажадав постачання Patriot від США задля протидії атакам РФ, однак, за його словами, ані Стів Віткофф, ані Джаред Кушнер не виявили зацікавлення щодо цієї ідеї.

Як відреагували сенатори

Сенатор Тілліс після зустрічі запевнив, що Конгрес США "залишається відданим підтримці" України задля припинення війни. Блюменталь натомість наголосив, що двопартійна підтримка України "була чіткою й однозначною" і запевнив, що її буде продемонстровано у наступних діях.

"Політика умиротворення не спрацює з Путіним — бандитом, який розуміє лише силу та насильство", — підкреслив він.

Видання також пише, що Зеленський повідомив про можливу зустріч з Віткоффом і Кушнером наступного тижня у Норвегії. Про це також писало агентство Reuters, за даними якого в Осло має пройти наступний раунд переговорів про завершення війни.

Джерело повідомило, що після цього посланці Трампа можуть вирушити до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News зробив гучну заяву про закінчення війни і тричі не зміг назвати Україну союзницею.

Також Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що дії Трампа схожі на спроби примусити капітулювати у війні із Росією.