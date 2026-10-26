Из-за изменения планов США: в ОП не подтверждают визит Зеленского в Брюссель

В Офисе президента Украины пока не подтверждают визит Владимира Зеленского в Брюссель, запланированный на 27–28 октября. Причиной называют изменение планов американской стороны.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

25 октября Зеленский в интервью заявил, что в Брюсселе должна состояться его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с представителями Европейского Союза и США.

Однако советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, не подтвердил поездку украинского лидера.

"Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", — сказал он.

В Европейской комиссии также сообщили, что на данный момент не располагают дополнительной информацией о возможном визите Зеленского. Там отметили, что продолжают переговоры и совместную работу с союзниками и партнерами для достижения справедливого и прочного мира для Украины.

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В НАТО пообещали прокомментировать ситуацию, если получат информацию о возможных переговорах в Брюсселе на этой неделе.

Ранее Фокус сообщал, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили войну России против Украины. По словам китайского лидера, в ходе переговоров они договорились развивать "конструктивные стратегические и стабильные китайско-американские отношения", которые принесут пользу "народам всего мира".

Позже выяснилось, что Трамп призвал Зеленского отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Президент Украины отказался от этого предложения. По словам источников, знакомых с позицией Зеленского, сама постановка такого вопроса со стороны Трампа вызвала у украинского лидера недовольство.