Через зміну планів США: в ОП не підтверджують візит Зеленського до Брюсселя

В Офісі президента України поки не підтверджують візит Володимира Зеленського до Брюсселя, запланований на 27–28 жовтня. Причиною називають зміну планів американської сторони.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

25 жовтня Зеленський в інтерв’ю заявив, що у Брюсселі має відбутися його зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також представниками Європейського Союзу та США.

Однак радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів не підтвердив поїздку українського лідера.

"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", — сказав він.

У Європейській комісії також повідомили, що наразі не мають додаткової інформації щодо можливого візиту Зеленського. Там зазначили, що продовжують переговори та спільну роботу із союзниками й партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру для України.

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У НАТО пообіцяли прокоментувати ситуацію, якщо отримають інформацію щодо можливих переговорів у Брюсселі цього тижня.

Раніше Фокус писав, що Сі Цзіньпін і Дональд Трамп обговорили війну Росії проти України. За словами китайського лідера, під час переговорів вони домовилися розвивати "конструктивні стратегічні та стабільні китайсько-американські відносини", які приноситимуть користь "народам у всьому світі".

Пізніше з'ясувалося, що Трамп закликав Зеленського вирушити до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Президент України відмовився від цієї пропозиції. За словами джерел, обізнаних із позицією Зеленського, сама постановка такого питання з боку Трампа викликала в українського лідера невдоволення.