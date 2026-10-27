"Оставить только для президента и министров": Безуглая призвала отменить бронирование для всех украинцев

Народный депутат Марьяна Безуглая призвала отменить бронирование для всех граждан Украины, за исключением работников отдельных предприятий, имеющих критически важное значение. В то же время для депутатов Верховной Рады она предлагает ввести "какой-то отдельный порядок".

Безугла высказала мнение, что в Украине бронирование следует оставить только для президента и министров. Об этом народный депутат заявила в интервью Radio NV.

"Я считаю, что нам нужно снять бронь со всех, в том числе с депутатов. Вообще со всех", — подчеркнула Безуглая.

При этом народный депутат предлагает ввести определенные механизмы. Например, оставить депутатам возможность голосовать, но при этом каждый из них должен иметь определенный опыт военной службы в Силах обороны или в сферах, связанных с национальной безопасностью.

"Потому что в этой ситуации коллеги по-другому отреагировали бы на войну. Было бы меньше этих, как я говорю, "розовых пони" и всяких заявлений о мире, договоренностях или, наоборот, обвинений всех и всего вокруг", — пояснила народный депутат.

Видео дня

Что касается оборонных предприятий, то Безуглая предлагает в данном случае "оставить максимум". Однако при этом необходимо провести аудит на этих предприятиях, который, по мнению народного депутата, вряд ли сможет провести Министерство обороны. Причина в том, что в Украине "за год сменилось четыре министра обороны".

Отдельно Безуглая упомянула об объектах "непосредственно критически важной инфраструктуры", в частности о работниках энергетических предприятий.

"Но здесь возникает очень важный вопрос: если их оставить, то как вообще оценивать это огромное количество схем, которые там есть", — отметила народный депутат.

При этом она добавила, что "всех остальных" граждан необходимо лишить права на бронирование.

Напомним, недавно Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин на тыловые должности и отменить квоты для медиков и ученых.

Кроме того, Безуглая в интервью СМИ "Шелтер" заявила, что Украине необходимо перенять опыт таких стран, как Израиль, где военная служба является обязательной для каждого гражданина.