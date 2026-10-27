"Залишити тільки для президента і міністрів": Безугла закликала зняти бронювання з усіх українців

Народна депутатка Мар'яна Безугла закликала скасувати бронювання для всіх громадян України, окрім працівників окремих критично важливих підприємств. Водночас для депутатів Верховної Ради вона пропонує запровадити "якийсь окремий порядок".

Безугла висловила думку про те, що бронювання в Україні необхідно залишити лише для президента і для міністрів. Про це народна депутатка заявила в інтерв'ю Radio NV.

"Я вважаю, що ми маємо зняти бронь з усіх, зокрема з депутатів. Узагалі з усіх", — наголосила Безугла.

При цьому нардепка пропонує запровадити певні механізми. Наприклад, для депутатів залишити можливість голосувати, але при цьому кожен із них повинен мати певний досвід військової служби у Силах оборони чи у галузях, пов'язаних із національною безпекою.

"Тому що в цій ситуації колеги б інакше реагували на війну. Було б менше оцих, як я кажу, "рожевих поні" і всяких заяв про мир, домовленості, або, навпаки, звинувачень усіх і вся навколо", — пояснила нардепка.

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Що стосується оборонних підприємств, то Безугла пропонує у цьому випадку "залишити максимум". Однак при цьому є необхідність провести аудит у цих підприємствах, який, на думку нардепки, навряд чи зможе провести Міністерство оборони. Причина у тому, що в Україні "за рік чотири міністри оборони змінились".

Окремо Безугла згадала про об'єкти "прямо критичної інфраструктури", зокрема працівників енергетичних підприємств.

"Але тут дуже велике питання: якщо їх залишати, то яким чином узагалі оцінювати оцю величезну кількість схематозів, яка є всередині", — зауважила нардепка.

При цьому вона додала, що "всіх інших" громадян необхідно позбавити бронювання.

Нагадаємо, нещодавно Мар'яна Безугла закликала мобілізувати жінок на тилові посади та скасувати бронювання медикам і науковцям.

Також Безугла в інтерв'ю для медіа "Шелтер" заявляла, що Україні необхідно перейняти досвід таких країн, як Ізраїль, де військова служба є обов'язковою для кожного громадянина.