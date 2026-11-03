"Исключительный момент в истории": Мелания Трамп соберет представителей Украины и РФ

Первая леди США Мелания Трамп лично будет принимать в Белом доме представителей Украины и России. Это событие станет исключительным моментом в американской истории.

По информации Белого дома, Трамп выступила с инициативой содействовать переговорам между сторонами конфликта, благодаря чему удалось добиться локального прекращения огня в Олешках и на прилегающей к ним территории в Херсонской области. Это первый случай, когда первая леди США взяла на себя подобную дипломатическую инициативу.

В четверг, 5 ноября 2026 года, в 11:00 по североамериканскому восточному времени (ET) (18:00 по киевскому времени) в Белом доме Мелания Трамп должна выступить с официальным заявлением о прекращении огня в Олешках.

Перемирие в Олешках: что известно

Режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек начался в 03:00 27 октября по киевскому времени. Он был введен для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и создания условий для безопасного выезда гражданского населения.

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О соответствующих договоренностях Генштаб ВСУ сообщил 23 октября. Они были достигнуты по итогам переговоров украинской и российской сторон при координации первой леди США Мелании Трамп. К гуманитарной инициативе также присоединился Папа Римский Лев XIV.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что операция предусматривала доставку гуманитарных грузов, техническое разминирование и обеспечение свободного передвижения гражданских лиц. Для тех, кто хотел вернуться на подконтрольную Украине территорию, был организован сложный маршрут через оккупированный Крым, российскую Анапу и белорусский Гомель.

Режим тишины распространялся не только на сами Олешки, но и на определенные территории, через которые должны были проходить этапы гуманитарной миссии.

Отметим, что режим прекращения огня был локальным и временным — он не означал общего перемирия на фронте. Временное прекращение огня завершилось в 22:59 1 ноября по киевскому времени.

Напомним, что украинская и российская стороны сознательно воздерживаются от обнародования точных данных о количестве граждан, выразивших желание выехать из временно оккупированных Олешек в Украину или в РФ.

Кроме того, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что в ходе встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем стороны подписали двуязычное соглашение, в котором были четко определены все этапы гуманитарного процесса.