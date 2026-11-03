"Винятковий момент в історії": Меланія Трамп збере представників України та РФ

Перша леді США Меланія Трамп особисто прийматиме в Білому домі представників України та Росії. Ця подія стане винятковим моментом в американській історії.

За інформацією Білого дому, Трамп виступила з ініціативою сприяти переговорам між сторонами конфлікту, завдяки чому вдалося досягти локального припинення вогню в Олешках та прилеглій до них території в Херсонській області. Це перший випадок, коли перша леді США взяла на себе подібну дипломатичну ініціативу.

У четвер, 5 листопада 2026 року, об 11:00 за північноамериканським східним часом (ET) (18:00 за Києвом) у Білому домі Меланія Трамп має виступити з офіційною заявою щодо припинення вогню в Олешках.

Перемир'я в Олешках: що відомо

Режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок розпочався о 03:00 27 жовтня за київським часом. Його запровадили для проведення гуманітарної операції, доставлення допомоги жителям міста та створення умов для безпечного виїзду цивільного населення.

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Про відповідні домовленості Генштаб ЗСУ повідомив 23 жовтня. Їх досягли за результатами переговорів української та російської сторін за координації першої леді США Меланії Трамп. До гуманітарної ініціативи також долучився Папа Римський Лев XIV.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнював, що операція передбачала доставлення гуманітарних вантажів, технічне розмінування та забезпечення вільного пересування цивільних. Для тих, хто хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, було організовано складний шлях через окупований Крим, російську Анапу та білоруський Гомель.

Режим тиші поширювався не лише на самі Олешки, а й на визначені території, через які мали проходити етапи гуманітарної місії.

Зазначимо, що режим припинення вогню був локальним і тимчасовим — він не означав загального перемир’я на фронті. Тимчасове припинення вогню завершилося о 22:59 1 листопада за київським часом.

Нагадаємо, українська та російська сторони свідомо утримуються від оприлюднення точних даних про кількість громадян, які виявили бажання виїхати з тимчасово окупованих Олешок в Україну чи в РФ.

Крім того, уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова зазначила, що під час зустрічі з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем сторони підписали двомовну угоду, в якій було чітко визначено всі етапи гуманітарного процесу.