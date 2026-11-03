Визит Путина в Киев: Зеленский объяснил, почему не приглашает диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский считает деструктивным предложение пригласить Владимира Путина в Киев, поскольку Россия не примет такое приглашение. По его словам, телефонный разговор также не приблизит стороны к завершению войны.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать их для того, чтобы они не приехали, — это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву", — сказал президент.

Он добавил, что деструктивными являются и действия России. По словам Зеленского, это "просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась". Поэтому, подчеркнул он, никто не будет поддерживать поездки в Москву.

По мнению президента, телефонный разговор лишь даст России повод и в дальнейшем уклоняться от личной встречи. Зеленский предсказал, что это будет "очень официальный сухой разговор", в ходе которого он вновь будет выслушивать "историческую лекцию" от российского лидера, а не предложения о реальных шагах по прекращению войны.

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По словам Зеленского, для достижения договоренностей сторонам необходимо встречаться, вести переговоры и сделать первый шаг к прекращению огня.

Ранее мы сообщали, что в интервью журналистам Владимир Зеленский всего одним словом охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом.

Кроме того, Фокус сообщал, что рабочие переговоры между Украиной и Россией пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, а посредником выступят США. Об этом сообщил специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф.