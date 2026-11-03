Візит Путіна до Києва: Зеленський пояснив, чому не запрошує диктатора

Президент України Володимир Зеленський вважає деструктивною пропозицію запросити Володимира Путіна до Києва, оскільки Росія не прийме такого запрошення. За його словами, телефонна розмова теж не наблизить сторони до завершення війни.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

"Немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, — це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву", – сказав президент.

Він додав, що деструктивним є і те, що робить Росія. За словами Зеленського, це "просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилась". Тому, наголосив він, ніхто не підтримуватиме поїздок до Москви.

Телефонна розмова, на думку президента, лише дасть Росії привід і надалі уникати особистої зустрічі. Зеленський спрогнозував, що це буде "дуже офіційна суха розмова", під час якої він знову слухатиме "історичну лекцію" від російського лідера, а не пропозиції реальних кроків до завершення війни.

Видео дня

Для досягнення домовленостей, за словами Зеленського, сторонам потрібно зустрічатися, вести переговори й зробити перший крок до припинення вогню.

Раніше ми повідомляли, що в інтерв'ю журналістам Володимир Зеленський всього одним словом описав свої стосунки з Дональдом Трампом.

Також Фокус писав, що робочі переговори між Україною та Росією пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі, а посередником стануть США. Про це повідомив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.