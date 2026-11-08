Генсек НАТО планирует напиться с Зеленским после окончания войны (видео)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже высказал своё видение празднования окончания войны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В эфире нидерландской телепередачи "Pauw&De Wit" Рютте признался, что планирует на вершине горы в Швейцарии напиться с украинцем "до беспамятства".
Рютте и Зеленский планируют напиться
"Мы напьемся до бесчувствия где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить, пока не потеряем сознание. Таков наш план", — сказал генеральный секретарь НАТО.
По словам Марка Рютте, он пообещал Зеленскому принести на такую встречу красное вино.
Он добавил, что сам украинский президент ранее выражал желание отдохнуть в швейцарских горах после окончания войны, а Рютте хочет встретиться с Зеленским без постоянного присутствия многочисленной охраны.
В частности, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что искренне уважает президента Украины, и отметил, что они находятся в постоянном контакте и проводят консультации каждую неделю.
Интересно, что ранее Зеленский и Йенс Столтенберг якобы пообещали друг другу пойти на рыбалку после окончания войны, о чем упомянул ведущий программы "Pauw&De Wit" перед вопросом Рютте.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины и о роли США, Европы и Китая в этом процессе.
- Между тем Россия направляет на переговоры с Украиной в Абу-Даби — которые проходят при посредничестве США — представителей более высокого уровня, чем на предыдущие раунды.