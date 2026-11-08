Генсек НАТО планирует напиться с Зеленским после окончания войны (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже высказал своё видение празднования окончания войны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В эфире нидерландской телепередачи "Pauw&De Wit" Рютте признался, что планирует на вершине горы в Швейцарии напиться с украинцем "до беспамятства".

Рютте и Зеленский планируют напиться

"Мы напьемся до бесчувствия где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить, пока не потеряем сознание. Таков наш план", — сказал генеральный секретарь НАТО.

По словам Марка Рютте, он пообещал Зеленскому принести на такую встречу красное вино.

Он добавил, что сам украинский президент ранее выражал желание отдохнуть в швейцарских горах после окончания войны, а Рютте хочет встретиться с Зеленским без постоянного присутствия многочисленной охраны.

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Рютте поделился неформальными планами

В частности, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что искренне уважает президента Украины, и отметил, что они находятся в постоянном контакте и проводят консультации каждую неделю.

Интересно, что ранее Зеленский и Йенс Столтенберг якобы пообещали друг другу пойти на рыбалку после окончания войны, о чем упомянул ведущий программы "Pauw&De Wit" перед вопросом Рютте.

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