Генсек НАТО планує напитися із Зеленським після закінчення війни (відео)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже має своє бачення святкування закінчення війни разом з президентом України Володимиром Зеленським.

В ефірі нідерландської телепередачі Pauw&De Wit Рютте зізнався, що планує на вершині гори у Швейцарії напитися з українцем "до нестями".

Рютте та Зеленський планують напитися

"Ми нап'ємося вщент десь у швейцарських Альпах. Сядемо на вершині і питимемо до втрати свідомості. Такий наш план", — сказав генсек НАТО.

За словами Марка Рютте, він пообіцяв Зеленському принести на таку зустріч червоне вино.

Він додав, що сам український президент раніше висловлював бажання відпочити у швейцарських горах після завершення війни, а Рютте хоче побачитися із Зеленським без постійної присутності численної охорони.

Рютте поділився неформальними планами

Зокрема, генсек НАТО наголосив, що щиро поважає українського президента та зазначив, шо вони перебувають на постійному звʼязку та проводять консультації щотижня.

Видео дня

Цікаво, що раніше Зеленський та Єнс Столтенберг начебто пообіцяли одне одному піти на риболовлю після закінчення війни, про що сказав ведичий Pauw&De Wit перед запитанням Рютте.

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