Пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о Константиновке, вероятно, будет поднят в ходе беседы с Трампом.

18–19 ноября в рамках саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в китайском Шэньчжэне президент-диктатор России Владимир Путин может обсудить с президентом США Дональдом Трампом организацию так называемой "гуманитарной миссии" в Константиновке. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил "Вестям".

По словам Пескова, от украинской стороны пока не поступало никаких сигналов о готовности к проведению этой гуманитарной миссии.

"Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос будет подниматься в ходе беседы с Трампом", — заявил представитель Кремля.

Предложение о проведении гуманитарной миссии в Константиновке

Предложение о проведении гуманитарной миссии в Константиновке по примеру операции в Олешках Путин высказал 12 ноября 2026 года во время встречи со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

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Он заявил, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в Константиновке. Также он добавил, что армии РФ потребуется 5 суток на разминирование в окрестностях Константиновки.

В то же время в Киеве предложение Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке по образцу Олешек восприняли с подозрением. Именно после гуманитарной операции в Олешках президент Владимир Зеленский сообщил, что под её прикрытием российская армия провела на Левобережье значительную ротацию личного состава и техники.

Напомним, что, как писал Фокус, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что пяти дней для разминирования Константиновки будет недостаточно. На это может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Владимир Путин хочет добиться вывода Сил обороны Украины из Константиновки. Это поможет российской армии оккупировать город и откроет путь к Краматорску и Славянску.