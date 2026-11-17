Речник Кремля заявив, що питання Костянтинівки, ймовірно, порушуватиметься під час розмови із Трампом.

18-19 листопада на полях саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) у китайському Шеньчжені президент-диктатор Росії Володимир Путін може обговорити з президентом США Дональдом Трампом організацію так званої "гуманітарної місії" у Костянтинівці. Про це речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив "Вестям".

За словами Пєскова, від української сторони поки що не надходило жодних сигналів про готовність до проведення цієї гуманітарної місії.

"Безумовно, не можна виключати, що це питання під час спілкування з Трампом буде порушуватися", – заявив представник Кремля.

Пропозиція гуманітарної місії у Костянтинівці

Пропозицію проведення гуманітарної місії в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках Путін висловив 12 листопада 2026 року під час зустрічі зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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Він заявив, що РФ контролює Констянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії у Костянтинівці. Також він додав, що армії РФ потрібно буде 5 діб на розмінування поблизу Костянтинівки.

Водночас у Києві пропозицію Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці за зразком Олешок сприйняли з підозрою. Саме після гуманітарної операції в Олешках президент Володимир Зеленський повідомляв, що під її прикриттям російська армія провела на Лівобережжі значну ротацію особового складу та техніки.

Нагадаємо, Фокус писав, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що п'яти днів для розмінування Костянтинівки буде недостатньо. Натомість на це може піти від декількох тижнів до декількох місяців.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін хоче домогтися виходу Сил оборони України з Костянтинівки. Це допоможе російській армії окупувати місто та відкриє дорогу до Краматорська і Слов’янська.