На підготовку до гуманітарної операції в Костянтинівці можуть піти місяці, — Лубінець

Росіяни повідомляють про близько 400-500 цивільних, що залишились у Костянтинівці. Водночас, за даними української сторони, цивільних у місті менше.

Під час зустрічі із спецпосланцями Трампа Путін заявив, що Росія контролює Костянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії за прикладом Олешок на Херсонщині. Він додав, що армії РФ потрібно буде 5 діб на розмінування поблизу Костянтинівки. Водночас Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що п'яти днів для розмінування Костянтинівки буде недостатньо. Ба більше, на це може піти від декількох тижнів до декількох місяців, повідомив він під час засідання ТСК.

Що відомо про мінну ситуацію в районі Костянтинівки на Донеччині

За словами омбудсмена, як і територія будь-яких активних бойових дій, територія в районі Костянтинівки активно замінована.

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"За нашою інформацією, активне мінування відбувається чи не щодня, і в цьому активно приймають участь військові Збройних сил Російської Федерації. Тому будь-яка гуманітарна місія дійсно може запуститись виключно тоді, коли буде забезпечений режим тиші, забезпечений час для проведення розмінування, бо по-іншому це, в принципі, неможливо навіть теоретично провести", — заявив Лубінець.

Він додав, що п'ять днів — це не той час, за який можна, теоретично навіть, в Костянтинівці щось зробити. За його словами, там немає природних перешкод, таких розділів між ЗСУ і Збройними силами РФ. Лубінець також повідомив, що не мав контактів з американською чи російською сторонами після заяви Путіна про Костянтинівку.

У Костянтинівці досі залишаються цивільні

За словами Лубінця, у Костянтинівці на Донеччині досі є цивільні громадяни. Проте, він не може підтвердити чи спростувати інформацію від росіян про кількість близько 400-500 цивільних, адже співробітники наразі не можуть фізично добратися до цієї території. Водночас він заявив, що, за даними Донецької обласної військової адміністрації, є інформація про меншу кількість цивільних осіб.

Скільки часу може зайняти підготова до гуманітарної місії

Дмитро Лубінець заявив, що підготовка до гуманітарної місії у Костянтинівці на Донеччині може зайняти від декількох тижнів до місяців. Він додав, що під час попередніх контактів із російською стороною Костянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, в які можуть бути організовані подібні гуманітарні місії.

"Хоча попередній список населених пунктів у нас є, але в першу чергу ми зосередили свою увагу на Херсонській області, а саме на тимчасово окупованій території Херсонщини", — додав Лубінець.

За його словами, подібна гуманітарна катастрофа зараз не тільки в Олешках, а й в інших населених пунктах Херсонської області.

Нагадаємо, Фокус писав, що пропозицію Путіна провести "гуманітарну місію" в Костянтинівці за зразком Олешок у Києві сприйняли з підозрою. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин нагадав, що під прикриттям операції в Олешках росіяни завели техніку та ротували військових.

Також повідомлялося, що українська та російська сторони свідомо утримуються від оприлюднення точних даних про кількість людей, які виявили бажання виїхати з тимчасово окупованих Олешок до України чи до Росії.