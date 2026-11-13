Подготовка к гуманитарной операции в Константиновке может занять несколько месяцев, — Лубинец

Россияне сообщают, что в Константиновке осталось около 400–500 мирных жителей. В то же время, по данным украинской стороны, мирных жителей в городе меньше.

Во время встречи со специальными посланниками Трампа Путин заявил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии по примеру Олешек в Херсонской области. Он добавил, что армии РФ потребуется 5 суток на разминирование вблизи Константиновки. В то же время Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что пяти дней для разминирования Константиновки будет недостаточно. Более того, на это может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев, сообщил он во время заседания ВСК.

Что известно о минной обстановке в районе Константиновки в Донецкой области

По словам омбудсмена, как и любая территория, на которой ведутся активные боевые действия, территория в районе Константиновки активно заминирована.

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"По нашей информации, активное минирование происходит чуть ли не ежедневно, и в этом активно участвуют военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации. Поэтому любая гуманитарная миссия действительно может начаться исключительно тогда, когда будет обеспечен режим тишины и выделено время для проведения разминирования, потому что иначе это, в принципе, невозможно провести даже теоретически", — заявил Лубинец.

Он добавил, что пять дней — это не тот срок, за который можно, даже теоретически, что-то сделать в Константиновке. По его словам, там нет естественных преград, таких как разделительные линии между ВСУ и Вооруженными силами РФ. Лубинец также сообщил, что не имел контактов с американской или российской сторонами после заявления Путина о Константиновке.

В Константиновке до сих пор находятся мирные жители

По словам Лубинца, в Константиновке в Донецкой области до сих пор находятся мирные жители. Однако он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию от россиян о количестве около 400–500 гражданских лиц, поскольку сотрудники пока не могут физически добраться до этой территории. В то же время он заявил, что, по данным Донецкой областной военной администрации, имеется информация о меньшем количестве гражданских лиц.

Сколько времени может занять подготовка к гуманитарной миссии

Дмитрий Лубинец заявил, что подготовка к гуманитарной миссии в Константиновке в Донецкой области может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Он добавил, что в ходе предварительных контактов с российской стороной Константиновка вообще не упоминалась среди потенциальных населенных пунктов, в которые могут быть организованы подобные гуманитарные миссии.

"Хотя у нас есть предварительный список населенных пунктов, но в первую очередь мы сосредоточили свое внимание на Херсонской области, а именно на временно оккупированной территории Херсонщины", — добавил Лубинец.

По его словам, подобная гуманитарная катастрофа сейчас наблюдается не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области.

Напомним, Фокус писал, что предложение Путина провести "гуманитарную миссию" в Константиновке по образцу Олешек в Киеве восприняли с подозрением. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин напомнил, что под прикрытием операции в Олешках россияне завезли технику и проводили ротацию военных.

Также сообщалось, что украинская и российская стороны сознательно воздерживаются от обнародования точных данных о количестве людей, выразивших желание выехать из временно оккупированных Олешек в Украину или в Россию.