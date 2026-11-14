За прикладом Олешок: Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

За словами презедента, Росію цікавлять не життя цивільних, а повне захоплення Костянтинівки, що відкриє шлях до Краматорська та Слов’янська.

Пропозицію РФ щодо проведення гуманітарної місії в Костянтинівці слід розглядати як спробу створити умови для повної окупації міста, в якому ще тривають бої. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами, передає NV.

Презедент зазначив, що під час гуманітарної операції в Олешках ЗС РФ підтягнули туди техніку та посилили позиції. Оскільки росіяни вже півтора року не можуть захопити Костянтинівку, вони, ймовірно, спробують реалізувати в місті подібний сценарій.

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Зеленський наголосив, що Володимир Путін хоче домогтися виходу Сил оборони України з Костянтинівки. Це допоможе російській армії окупувати місто та відкриє дорогу до Краматорська і Слов’янська.

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"Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати подібні операції в селах поблизу Олешок. Я попросив Драпатого: "Дайте мені всі населені пункти, які заблоковані, де є люди, цивільне населення, діти" — і він дав мені сім чи вісім. Ми передали їх США, але РФ не запропонувала жодного з цих сіл", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили про "звільнення" Костянтинівки та запропонували Україні припинити вогонь.

Фокус також повідомляв, що омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував можливість гуманітарної операції в Костянтинівці.