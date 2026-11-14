По примеру Олешек: Зеленский отреагировал на предложение Путина по Константиновке

По словам президента, Россию интересуют не жизни мирных жителей, а полный захват Константиновки, что откроет путь к Краматорску и Славянску.

Предложение РФ о проведении гуманитарной миссии в Константиновке следует рассматривать как попытку создать условия для полной оккупации города, в котором до сих пор идут бои. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с журналистами, сообщает NV.

Президент отметил, что в ходе гуманитарной операции в Олешках ВС РФ подтянули туда технику и укрепили позиции. Поскольку россияне уже полтора года не могут захватить Константиновку, они, вероятно, попытаются реализовать в городе аналогичный сценарий.

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Зеленский подчеркнул, что Владимир Путин хочет добиться вывода Сил обороны Украины из Константиновки. Это поможет российской армии оккупировать город и откроет путь к Краматорску и Славянску.

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"Если бы им были важны жизни мирных жителей, они могли бы предложить подобные операции в селах в окрестностях Олешек. Я попросил Драпатого: "Назовите мне все населенные пункты, которые заблокированы, где есть люди, гражданское население, дети" — и он назвал мне семь или восемь. Мы передали их США, но РФ не предложила ни одного из этих сел", — сказал президент.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили об "освобождении" Константиновки и предложили Украине прекратить огонь.

Фокус также сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал возможность проведения гуманитарной операции в Константиновке.