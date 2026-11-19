Заместитель министра обороны США Элбридж Колби досрочно покинул встречу с европейскими союзниками после того, как раскритиковал Украину за удары вглубь территории России.

В ходе заседания Украинской контактной группы по вопросам обороны (UDCG), состоявшегося в Брюсселе во вторник, 17 ноября, Элбридж Колби упрекнул Киев в обстрелах российских объектов. Он подчеркнул, что они якобы не представляют значительной военной ценности. После этого чиновник Пентагона покинул заседание, не дослушав закрытый брифинг по поводу войны, который проводил министр обороны Украины, пишет издание The Telegraph.

Как выяснила газета, такие действия заместителя министра обороны США вызвали бурную реакцию среди европейских лидеров. Немецкие представители рассказали, что подобные поступки представителей Пентагона вызывают беспокойство по поводу того, не встает ли таким образом администрация президента Дональда Трампа на сторону России против Украины и её союзников.

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"Колби ушел сразу после своего заявления, он даже не дослушал секретную презентацию украинского министра обороны Евгения Хмары, в которой четко подчеркивалось, что глубокие удары по России являются важной составляющей военных действий и должны были, да и будут иметь, огромное влияние", — цитирует издание немецкого представителя.

Критика Колби в Брюсселе удивила британских, немецких и других европейских представителей, присутствовавших на встрече. Они убеждены, что дальнобойные удары Украины по территории России эффективны и приносят результаты. Уэс Стритинг, министр обороны Великобритании, после встречи заявил, что удары Украины "помогли ослабить военную машину Путина".

Чиновник из Германии назвал слова Колби "ироничными", особенно с учетом ударов США по территории Ирана.

"Как американцы могут наносить удары вглубь территории (в Иране — прим. ред.), а затем критиковать страну, которая защищается от незаконного нападения, применяя удары вглубь территории?", — заявила немецкая сторона, отметив, что США в том помещении "были единственной страной, которая поддерживала позицию РФ".

В то же время американские представители утверждали, что Колби покинул заседание, поскольку спешил на самолет. Однако после заседания он еще провел пресс-конференцию и только после этого направился к своему самолету.

Напомним, по итогам встречи в Рамштайне ракеты IRIS-T будут "объединены" с NASAMS, а радары будут переданы для "Фрейи".

Кроме того, издание Bloomberg сообщало, что представители Трампа предлагали Киеву отказаться от Донбасса в обмен на членство в НАТО.