По итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых вкладах в укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

В частности, Германия и Норвегия выделят по 300 млн долларов на закупку американского вооружения, Швеция выделит дополнительные 720 млн крон, а Берлин передаст радары для будущей системы ПВО "Фрейя", сообщает "Укринформ".

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что главной задачей на зиму остается защита украинского неба. По его словам, объявленные партнерами взносы позволят укрепить ПВО, в частности благодаря закупке ракет в рамках инициативы PURL.

Германия и Норвегия выделят по 300 млн долларов на американское оружие

Одним из крупнейших объявленных взносов стало совместное финансирование Германией и Норвегией нового пакета американского вооружения для Украины. Каждая страна выделит по 300 млн долларов в рамках инициативы PURL. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, речь идет о закупке американских систем, которых нет у европейских партнеров.

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Главным приоритетом немецкой военной помощи по-прежнему остается противовоздушная оборона. В частности, Берлин продолжит программы поставок управляемых ракет для Patriot, а также систем IRIS-T и боеприпасов к ним.

Германия также готовит интеграцию ракет IRIS-T в норвежские комплексы NASAMS. По словам Писториуса, это позволит Украине более гибко использовать имеющиеся боеприпасы. Кроме того, министр сообщил об оперативной поставке 20-миллиметровых боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для противодействия реактивным беспилотникам.

Еще одним направлением поддержки со стороны Берлина станет передача Украине новых радиолокационных средств. По словам Писториуса, они улучшат контроль за обстановкой в воздухе и станут важным элементом будущей системы противовоздушной обороны "Фрейя".

Швеция выделит ещё 720 млн крон на ПВО и средства дальнего действия

Швеция объявила о дополнительных финансовых взносах на общую сумму около 720 млн шведских крон. Средства будут направлены в многосторонние фонды и инициативы, поддерживающие оборону Украины.

По информации шведского правительства, финансирование предназначено для укрепления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей украинских вооруженных сил. В частности, около 200 млн крон будет направлено на инициативу PURL, а ещё примерно 180 млн крон — на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что поддержка Украины со стороны его страны будет долгосрочной и будет ориентироваться на реальные потребности украинской армии.

Великобритания предупредила о последствиях возможной победы России

Отдельно в беседе с журналистами министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что цена победы Владимира Путина в войне против Украины была бы катастрофической для Европы. Министр назвал 2026 год тяжелым для Путина, подчеркнув, что значительные человеческие и экономические потери России не принесли ей соизмеримых территориальных завоеваний.

Среди прочих объявленных вкладов — британский пакет военной помощи на сумму 240 млн фунтов стерлингов. Он предусматривает поставку более 1000 дополнительных ракет для систем ПВО малой дальности и более десятка радаров противовоздушной обороны.

Как ранее писал Фокус, по итогам одного из предыдущих заседаний "Рамштайна" партнеры объявили о миллиардных взносах на укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие производства беспилотников.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как Германия готовила передачу Украине ракет Patriot и других средств для укрепления ПВО в преддверии зимы: какое вооружение обещали передать Украине.