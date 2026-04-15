$4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на дроны: результаты заседания "Рамштайн"

В Германии 15 апреля завершилось заседание Контактной группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн", по результатам которой западные партнеры инвестируют 4 миллиарда долларов в усиление украинской ПВО и еще более 1,5 миллиарда — на БПЛА.

Также Украина получила новые взносы в рамках инициативы PURL от Бельгии, Норвегии, Болгарии, Литвы и Эстонии, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Главное по итогам заседания Контактной группы: Украина системно противодействует врагу и наращивает результат", — написал Федоров.

Он также перечислил ключевые решения партнеров Украины:

Великобритания предоставляет самый большой пакет поддержки в сфере дронов в этом году;

Германия инвестирует $4 млрд в усиление ПВО. Еще $600 млн предоставят на развитие возможностей deep strike и mid strike;

Нидерланды направляют €248 млн на БпЛА;

Норвегия выделяет $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на логистический хаб;

Испания направляет €215 млн в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами к Patriot;

Канада делает взносы: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу и $17 млн на критическое инженерное оборудование;

Литва выделяет $39 млн на чешскую инициативу, $29 млн на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию военных;

Бельгия направляет €75 млн на чешскую инициативу, €75 млн на немецкую инициативу ПВО и €85 млн на коалицию дронов. Также поддерживает F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот;

Эстония присоединяется к усилению ПВО — $13 млн на PURL.

Отдельно Федоров отметил инициативу по усилению ПВО, начатую Борисом Писториусом. По словам министра, в рамках этой инициативы уже привлечено €2 млрд на срочные поставки.

"Также были важные сигналы поддержки от Великобритании, Германии и Канады по дальнейшему расширению сотрудничества", — подчеркнул Федоров.

Напомним, в феврале самый успешный "Рамштайн" принес Украине $38 млрд.

13 апреля Михаил Федоров рассказал о новой помощи от Бельгии и Испании.