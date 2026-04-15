$4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на дрони: результати засідання "Рамштайну"

У Німеччині 15 квітня завершилось засідання Контактної групи з координації військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн", за результатами якої західні партнери інвестують 4 мільярди доларів у посилення української ППО та ще понад 1,5 мільярди — на БПЛА.

Також Україна отримала нові внески в межах ініціативи PURL від Бельгії, Норвегії, Болгарії, Литви та Естонії, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Головне за підсумками засідання Контактної групи: Україна системно протидіє ворогу та нарощує результат", — написав Федоров.

Він також перелічив ключові рішення партнерів України:

Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч;

Німеччина інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike;

Нідерланди спрямовують €248 млн на БпЛА;

Норвегія виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб;

Іспанія спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot;

Канада робить внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання;

Литва виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових;

Бельгія спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот;

Естонія долучається до посилення ППО — $13 млн на PURL.

Відео дня

Окремо Федоров відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану Борисом Пісторіусом. За словами міністра, в рамках цієї ініціативи вже залучено €2 млрд на термінові поставки.

"Також були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, у лютому найуспішніший "Рамштайн" приніс Україні $38 млрд.

