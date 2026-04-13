"Додаткові винищувачі F-16": Федоров розповів про нову допомогу від Бельгії та Іспанії

Бельгія та Іспанія виділять по 1 мільярду євро оборонної допомоги для України, а українські військові отримають додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Країни також синхронізували ключові напрями співпраці — посилення ППО, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

"Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні.Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків. Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України", — написав Федоров.

За його словами, сторони також приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE.

"Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах", — наголосив Федоров.

