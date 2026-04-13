"Дополнительные истребители F-16": Федоров рассказал о новой помощи от Бельгии и Испании

Бельгия и Испания выделят по 1 миллиарду евро оборонной помощи для Украины, а украинские военные получат дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Страны также синхронизировали ключевые направления сотрудничества — усиление ПВО, развитие дроновых возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после разговора с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес.

"Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине, также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд на поддержку Украины", — написал Федоров.

Відео дня

По его словам, стороны также уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE.

"Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями. Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях", — подчеркнул Федоров.

Напомним, ни один из обещанных Норвегией F-16 не прибыл в Украину.

Фокус также писал о том, что украинские F-16 почти месяц не имели ракет для противодействия атакам РФ.